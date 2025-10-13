Við lagningu Sundabrautar eru brúarkostir töluvert hagkvæmari í framkvæmd og rekstri en göng og uppfylla markmið framkvæmdarinnar betur. Þetta er meðal þess sem lesa má úr nýútkominni umhverfismatsskýrslu vegna Sundabrautar. Vegagerðin og Reykjavíkurborg standa samanlagt að sex kynningarfundum vegna verkefnisins næstu vikurnar.
Sundabraut er fyrirhuguð samgöngubót á höfuðborgarsvæðinu milli Sæbrautar og Kjalarness sem verið hefur í umræðu og undirbúningi allt frá árinu 1975. Í umhverfismatinu sem telur á fimmta hundrað blaðsíður eru bornir saman tveir meginvalkostir við þverun Kleppsvíkur: Sundabrú og Sundagöng, auk þriggja valkosta fyrir legu brautarinnar í Gufunesi. Samantekt á skýrslunni má lesa hér.
Þá eru mismunandi valkostir fyrir hæð og lengd Sundabrúar til skoðunar auk þess sem áhrif eru metin af ólíkum valkostum fyrir útfærslu gatnamóta á Sæbraut. Skýrslan greinir áhrif ólíkra leiða á umhverfi, samfélag og náttúru og mun verða grundvöllur ákvörðunar um leiðarval.
Vegagerðin segir muninn í hnotskurn þennan:
„Umhverfismatsskýrsla og kynning hennar er mikilvægur áfangi í undirbúningi og vali á milli ólíkra leiða við lagningu Sundabrautar. Spilar þar saman mat á áhrifum og hagkvæmni framkvæmdarinnar. Við hlökkum til uppbyggilegrar umræðu um fyrirliggjandi kosti og að geta innan tíðar hafið formlegt útboðsferli við það sem er líklega umfangsmesta einstaka verkefni tengt samgöngubótum sem ráðist hefur verið í hér á landi,“ segir Bergþóra Þorkelsdóttir, forstjóri Vegagerðarinnar.
Veittur er sex vikna frestur til að skila inn umsögnum við umhverfismatsskýrslu. Samhliða því leitar Skipulagsstofnun umsagna frá lögbundnum umsagnaraðilum og leyfisveitendum.
Á kynningartímabilinu mun Vegagerðin í samstarfi við Reykjavíkurborg kynna niðurstöður umhverfismatsins með opnum kynningarfundum, sem verða sem hér segir:
Auk þess stendur Vegagerðin fyrir eftirfarandi kynningarfundum:
Formaður verkefnastjórnar hjá Vegagerðinni segir eitt af markmiðum Sundabrautar að auka ekki umferð í íbúagötum. Von er á umhverfismati vegna Sundabrautar á næstu dögum og mun Reykjavíkurborg í kjölfarið auglýsa tillögu að breyttu aðalskipulagi þar sem fram kemur hvort göng eða brú yfir Kleppsvík verður fyrir valinu.
Íbúar í Langholtshverfi í Laugardal í Reykjavík hafa áhyggjur af fyrirhuguðum framkvæmdum vegna Sundabrautar og tengingu við Holtaveg. Formaður íbúaráðs segir Vegagerðina hafa hlaupið á sig með yfirlýsingu um að brú væri fýsilegri kostur en göng, hún hafi tekið sér vald sem hún hafi ekki. Íbúar í hverfinu hafi oft upplifað sig hornreka vegna framkvæmdanna.
Íbúasamtök Laugardals segja tilkynningu Vegagerðarinnar um Sundabraut vera pólitískt útspil og að stofnunin sé að reyna að hafa áhrif á umræðuna. Samtökin eru ekki sammála mati Vegagerðarinnar um að brú yfir Kleppsvík sé betri kostur en göng.
Vegagerðin telur að markmið um bættar samgöngur fyrir alla ferðamáta með lagningu Sundabrautar náist að mestu með því að byggja brú yfir Kleppsvík, jarðgöng nái síður að uppfylla þau markmið, þau útiloki samgöngumöguleika hjólandi og gangandi. Í undirbúningi séu opnir kynningarfundir vegna væntanlegrar umhverfismatsskýrslu um brautina, sem von er á í samráðsgátt Skipulagsstofnunar í næstu viku.