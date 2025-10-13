Erlent

Bein út­sending: Mikil fagnaðar­læti í Palestínu og Ísrael

Samúel Karl Ólason skrifar
Tekið á móti fyrrverandi föngum Ísraela.
Tekið á móti fyrrverandi föngum Ísraela. AP/Mahmoud Illean

Hamas-liðar slepptu í morgun þeim tuttugu gíslum sem voru enn í haldi þeirra í morgun og samhliða því slepptu Ísraelar tæplega tvö þúsund manns sem þeir hafa haldið föngnum. Mikil fagnaðarlæti hafa átt sér stað bæði í Ísrael og á Gasaströndinni og Vesturbakkanum.

AP fréttaveitan er með beina útsendingu frá Khan Younis, þar sem Palestínumönnum var sleppt úr haldi Ísraela í dag. Fjöldi fólks er þar samankominn en rútur fluttu einnig fólk á Vesturbakkann.

Þá hefur fréttaveitan einnig verið með beina útsendingu frá Ísrael, þar sem gíslarnir hafa verið fluttir til aðhlynningar og til fjölskyldna sinna.

