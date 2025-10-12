Lögregla var kölluð til vegna vinnuslyss í bakaríi í dag en áverkarnir reyndust minniháttar.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem stiklað er á verkefnum dagsins. Alls voru 54 mál skráð í kerfinu frá klukkan fimm í morgun til klukkan fimm síðdegis.
Tveir menn voru handteknir grunaðir um innbrot í bíl. Annar þeirra reyndist vera með ætluð fíkniefni í sínum fórum. Þeir voru fluttir á lögreglustöð vegna málsins og annar þeirra var vistaður í fangaklefa.
Lögregla hafði afskipti af manni sem sýndi af sér ógnandi hegðun í miðborginni. Málið var leyst með samtali að því er fram kemur í dagbókinni.
Tilkynnt var um umferðarslys þar sem ökumaður hafði látið sig hverfa frá bíl sínum sem var óökufær. Rannsókn lögreglu leiddi til þess að kona var handtekin grunuð um að hafa valdið slysinu og akstur undir áhrifum áfengis. Hún var vistuð í fangaklefa vegna málsins og bíllinn dreginn af vettvangi með dráttarbíl.