Joe Biden, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, hefur hafið geislameðferð við blöðruhálskrabbameini. Meinið fannst í maí síðastliðnum en krabbamein í blöðruhálsi er gríðarlega algengt meðal karla yfir áttræðu.
Greint var frá því í maí að sérlega ágengt krabbamein hefði fundist við skoðun. Læknar hefðu fundið smávægilegan hnúð á blöðruhálskirtli Biden sem reyndist hafa dreift úr sér í beinin.
Forsetinn fyrrverandi hefur verið í lyfjameðferð undanfarna mánuði.
Biden var upplitsdjarfur í yfirlýsingum sínum í kjölfar greiningarinnar. Hann sagðist vænta þess að sigrast á meininu. Hann verður 83 ára gamall í nóvember.
