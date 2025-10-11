Átján saknað eftir harmleikinn í Tennessee Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 11. október 2025 12:28 Íbúar í Tennessee stóðu fyrir minningarathöfn í gær. AP Átján er saknað eftir að sprenging varð í hergagnaverksmiðju skammt frá Nashville í Tennessee-ríki í Bandaríkjunum í gær. Sprengingin varð í verksmiðju Accurate Energetic Systems í McEwen þar sem sprengjur eru framleiddar fyrir Bandaríkjaher. Hjá fyrirtækinu starfa um 75 manns. Á blaðamannafundi í morgun sagði Chris Davis lögreglufulltrúi að fimm manns hefðu verið fluttir á sjúkrahús eftir atvikið. Eins og sjá má var lítið sem ekkert eftir af byggingunni. AP „Það er ekki hægt að lýsa þessu. Það er allt horfið,“ sagði hann á fundinum. Drónamyndir af vettvangi sýna rústir og það litla sem eftir er af verksmiðjunni. Davis segir fulla starfsemi hafa verið í verksmiðjunni þegar hún sprakk í loft upp í morgunsárið. Starfsmanna sem þá voru nýmættir til vinnu sé saknað eða þeir látnir. Íbúar í 25 kílómetra fjarlægð frá verksmiðjunni hafi fundið fyrir sprengingunni. Í verksmiðjunni voru framleiddar og geymdar sprengjur úr C4, TNT og öðrum kraftmiklum sprengiefnum. Davis sagði lögreglu rannsaka hvort sprengingin hafi borið að með saknæmum hætti eða fyrir slysni. Enn væri ekki hægt að staðfesta neitt í þeim efnum. Bandaríkin Tengdar fréttir Fjöldi látinn eftir að verksmiðja sprakk í loft upp Gríðarstór sprenging varð í hergagnaverksmiðju í Tennessee-ríki í Bandaríkjunum. Viðbragðsaðilar á vettvangi segja að einhver fjöldi fólks sé látinn og að annarra sé saknað. 10. október 2025 16:52 Mest lesið Valtýr furðar sig á óhróðri, níði og aðdróttunum systkina Innlent Gögn sem fyrst voru ekki til brunnu síðar Innlent Kourani fluttur á Klepp Innlent Hundrað prósenta tollaaukning á allar vörur frá Kína Erlent Hvattir til að leggja tímanlega af stað Innlent Halla og Þorbjörg á leið til Kína Innlent Beygjuvasarnir stórhættulegir Innlent Magga Stína komin til Amsterdam Innlent Tapsárir unglingar lofuðu að lækka Innlent Nóbelsnefndin rannsakar mögulegan leka og óvenjuleg veðmál Erlent Fleiri fréttir Átján saknað eftir harmleikinn í Tennessee Hafa frest til mánudags til að sleppa gíslunum Hundrað prósenta tollaaukning á allar vörur frá Kína Nóbelsnefndin rannsakar mögulegan leka og óvenjuleg veðmál Gengst við því að hafa grandað farþegaþotunni Fjöldi látinn eftir að verksmiðja sprakk í loft upp Norska ríkisstjórnin slær skipagöngin út af borðinu Hótar að beita Hamas hörðu afvopnist samtökin ekki Nóbelsnefndin hafi valið pólitík fram yfir frið Settu forsetann af vegna glæpaöldu í Perú Venesúelskur stjórnarandstæðingur hlaut friðarverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels? Taívanir vilja reisa varnarhjúp gegn Kína Harðar árásir á Kænugarð í nótt Norðmenn uggandi vegna mögulegra viðbragða Trump Vopnahlé tekur gildi Annar andstæðingur Trumps ákærður Hægagangur á rússneska hagkerfinu Sagðir skoða að færa Eurovision verði Ísraelum meinuð þátttaka Dómur þyngdur yfir nauðgara Pelicot Myndir: Hágrátið og hlegið þegar fréttir bárust af friðarsamkomulagi Von um frið en uggur um efndir Trump segir Hamas og Ísraela hafa náð samkomulagi Kenna Evrópu- og Bandaríkjamönnum um litlar líkur á friði Handtekinn fyrir að kveikja skæðasta eld Los Angeles Fá Nóbelsverðlaun fyrir þróun málmlífrænna grinda Tengdasonur Trumps mætir til Egyptalands Dularfull brotlending nærri Area 51 Trump og „maðurinn með ljáinn“ hóta að greiða ekki laun Engan óraði fyrir framhaldinu Sjá meira