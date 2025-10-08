Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, gekk inn á fund sem Donald Trump, forseti, sat með íhaldssömum áhrifavöldum og blaðamönnum og rétti forsetanum miða. Á mynd sem ljósmyndari náði af miðanum sést að Rubio var að biðja Trump um að gefa grænt ljós á færslu um samkomulag varðandi Gasaströndina væri í höfn.
Það þyrfti Trump að gera svo hann gæti verið fyrstur til að tilkynna að samkomulag hafði náðst og það á Truth Social, hans eigin samfélagsmiðli. Á miðanum segir að samkomulag sé „mjög nærri“.
Í kjölfarið svaraði Trump nokkrum spurningum frá blaðamönnum meðan Rubio stóð óþreyjufullur nærri, samkvæmt AP fréttaveitunni. Þegar Trump stóð upp sagði hann að samkomulag væri nærri en neitaði að fara nánar út í það.
„Ég þarf að fara núna, til að reyna að leysa vandamál í Mið-Austurlöndum,“ sagði hann.
Secretary of State Marco Rubio whispers in the ear of President Donald Trump after handing him a note about a Middle East deal saying “Very close. We need you to approve a Truth Social post soon so you can announce deal first” pic.twitter.com/ISEJ2RsUOq— Evan Vucci (@evanvucci) October 8, 2025
Viðræður milli leiðtoga Hamas og Ísraela hafa farið fram í Egyptalandi undanfarna daga. Þeim er ætlað að binda enda á hernað Ísraela þar og sagði Trump fyrr í kvöld að hann myndi mögulega fara þangað um helgina.
Trump lagði á dögunum fram tillögur að mögulegu friðarsamkomulagi sem samþykktar hafa verið af Ísraelum og nokkrum ríkjum Mið-Austurlanda.
Al Jazeera hefur eftir heimildarmanni sínum í Palestínu að leiðtogar Hamas hafi samþykkt að sleppa öllum gíslum sem eru í þeirra haldi, en ekki líkum sem þeir halda enn. Heimildarmaðurinn segir nokkurn árangur hafa náðst þegar kemur að skiptum á föngum og tryggingum um að Ísraelar hefji stríðið ekki aftur þegar gíslum hefur verið sleppt.
Líbanskur miðill sem kallast Al Mayadeen segir að leiðtogar Hamas hafi samþykkt samkomulag sem hafi verið til umræðu í dag og skrifa eigi undir það í Egyptalandi á morgun. Það hefur ekki verið staðfest enn þegar þetta er skrifað (22:08).
CNN hefur heimildir fyrir því að stutt sé í yfirlýsingu frá Trump.
Frá því Rubio rétti Trump miðann hafa tvær færslur verið birtar á síðu hans á Truth Social, báðar myndbönd. Annað þeirra fjallar í einföldu máli sagt um að Demókratar séu ömurlegir. Hitt er um að ástandið í Chicago sé hræðilegt.
Fréttin verður uppfærð.
Sérlegur erindreki Donalds Trumps Bandaríkjaforseta, Steve Witkoff, og tengdasonur forsetans Jared Kushner eru nú á leið til Egyptalands til þess að taka þátt í friðarviðræðunum sem í gangi eru á milli Hamas og Ísreala.
Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir að enginn hafi búist við því að staðan sem nú er uppi á Gasaströndinni yrði þegar Hamas gerði árás á Ísrael þann 6. október árið 2023. Í dag eru tvö ár liðin frá þeirri áras.
Óbeinar viðræður um frið á Gasa svæðinu hefjast milli Hamas samtakanna og Ísraela í Kaíró höfuðborg Egyptalands í dag.