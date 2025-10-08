Karlmaður hefur verið dæmdur í ellefu mánaða fangelsi fyrir að hafa í fjöldamörg skipti áreitt barnunga stjúpdóttur sína kynferðislega á heimili þeirra í Reykjavík á tveggja ára tímabili.
Þetta kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur, sem kveðinn var upp á föstudag. Þar segir að maðurinn hafi með háttsemi sinni endurtekið ógnað lífi heilsu og velferð stjúpdóttur sinnar, sem var tólf til fjórtán ára á tímabilinu.
Ákæruliðirnir eru ellefu talsins, en fimm þeirra hafa verið afmáðir í dóminum, sem var birtur í dag.
Manninum var meðal annars gefið að sök að hafa snert kynfæri stúlkunnar innanklæða og sleikt eða gert tilraun til að sleikja tær hennar. Þá var hann sakaður um að hafa, í fjölda skipta, staðið að næturlagi við rúm stúlkunnar, fróað sér og fengið sáðfall. Háttsemin var sögð til þess fallin að særa blygðunarsemi hennar.
Hann var einnig sakaður um að hafa í fjölda skipta sent stjúpdóttur sinni klámfengnar ljósmyndir sem sýndu fullorðið fólk stunda kynlíf í gegnum samskiptaforrit. Sú háttsemi var sömuleiðis sögð til þess fallin að særa blygðunarsemi hennar.
Maðurinn var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn barni og fyrir brot í nánu sambandi. Hann játaði brot sín skýlaust fyrri dómi og dómurinn taldi ekki rök til að draga játningu hans í efa þar sem hún væri í samræmi við framburð stúlkunnar og gögn málsins.
Við refsiákvörðun var litið til þess að maðurinn átti ekki sakaferil að baki auk þess að hann játaði brot sín. Fram kemur að ákæruvaldið hafi fallið frá hluta ákæruefnanna á hendur manninum og leiða má líkur að því að hluti ákæruliðanna hafi verið afmáður vegna þess.
Sem fyrr segir var maðurinn dæmdur til ellefu mánaða fangelsisvistar. Þá var honum gert að greiða stúlkunni tvær milljónir króna í miskabætur, talsvert minna en kom fram í einkaréttarkröfu hennar, sem hljóðaði upp á sjö milljónir.
Þá var honum gert að greiða þrjá fjórðu hluta málskostnaðar, gegn fjórðungi úr ríkissjóði. Við þá ákvörðun leit dómurinn til þess að ákæruvaldið hefði fallið frá hluta ákæruefnisins.