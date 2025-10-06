Borgarstjóri og bombur í brjálaðri GusGus-gleði Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 6. október 2025 11:31 Stelpurnar voru að lifa sig vel inn í taktinn á GusGus um helgina enda ekki annað hægt. Vísir/Viktor Freyr Þakið var við það að rifna af Laugardalshöllinni á laugardagskvöld þegar ofur danssveitin GusGus tryllti lýðinn með tvennum tónleikum og uppselt var á báða. Voru þetta sérstakir þrjátíu ára afmælistónleikar sveitarinnar sem tók alla sína helstu smelli, sem eru ófáir frá síðustu áratugum. Þá stefnir GusGus á að halda aukatónleika snemma á næsta ári fyrir þau sem misstu af, já eða vilja bara skella sér aftur! Í kjarna hópsins í dag eru stofnmeðlimirnir Daníel Ágúst og Biggi Veira, auk Margrétar Rán úr Vök sem hefur verið með þeim síðan 2020. Ásamt þeim stigu President Bongo, Högni, Birnir, Páll Óskar, Maggi Jóns, Unnsteinn Manuel og Tatjana á svið sem sérstakir afmælisgestir en öll hafa þau á einhvern hátt verið hluti af GusGus, sem meðlimir eða í skapandi samstarfi á síðustu 30 árum. Um upphitun sáu Maggi Lego, T-World, Magugu og DJ Margeir. Sömuleiðis voru mörg þekkt andlit í salnum og þar á meðal var Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri í mega stuði. Hér má sjá vel valdar myndir frá tónleikunum: Hjón í stuði, Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri og Hrannar Björn Arnarsson.Vísir/Viktor Freyr Troðfull Laugardalshöll.Vísir/Viktor Freyr Magugu geggjaður á sviði.Vísir/Viktor Freyr Glæsilegur hópur GusGus unnenda.Vísir/Viktor Freyr Daníel Ágúst lifandi listaverk.Vísir/Viktor Freyr Marín Líf Gauta í gellufíling með gellum.Vísir/Viktor Freyr Strákar í stuði.Vísir/Viktor Freyr Loðvesti eru greinilega mætt aftur með læti í tískusenuna.Vísir/Viktor Freyr Daníel Ágúst er magnaður á sviði.Vísir/Viktor Freyr Margrét Rán og Daníel Ágúst svakalegt kombó.Vísir/Viktor Freyr Margrét Rán, Unnsteinn og Tatjana Dís að syngja Partýið er þú og ég!Vísir/Viktor Freyr Sáttar með GusGus!Vísir/Viktor Freyr Páll Óskar poppkóngur steig á stokk.Vísir/Viktor Freyr Margrét Rán ekkert eðlilega nett gella og tryllt söngkona.Vísir/Viktor Freyr Daníel rokkaði ótal mörg tryllt fitt.Vísir/Viktor Freyr Grænn og vænn!Vísir/Viktor Freyr Tónlistarfólkið var svo ótrúlega vel stíliserað og flott og skipti oft um klæðaburð.Vísir/Viktor Freyr Stuð á sviðinu.Vísir/Viktor Freyr Stelpurnar voru að lifa sig vel inn í taktinn enda ekki annað hægt.Vísir/Viktor Freyr Tónlist Tónleikar á Íslandi Samkvæmislífið Mest lesið „Ég hef tapað vinum á því að eiga peninga“ Lífið Trúlofuðu sig í laxveiði Lífið Stjörnulífið: „Mesta milf Íslands“ Lífið Áróðursvélar Netanjahús séu á fullu blasti í Eurovision Lífið Borgarstjóri og bombur í brjálaðri GusGus-gleði Tónlist Óraunverulegt að kaupa íbúð í miðborg London Lífið Hringdi í mömmu sem sagði einfaldlega: „Nói, nú kemur þú heim“ Áskorun Sonur Tinu Turner látinn Lífið Höfundur hinna erótísku Rutshire Chronicles-bóka látinn Lífið Sat uppi með útgáfu af sjálfri sér sem hún kunni ekki við Lífið Fleiri fréttir Borgarstjóri og bombur í brjálaðri GusGus-gleði Sama hvað öllum finnst, nema mömmu og pabba Íslenskar stjörnur heiðra Bítlana Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Djúpt snortinn yfir viðbrögðum samfélagsins Hneig niður í miðju lagi Joy Orbison treður upp í Austurbæjarbíói Samdi lag um ást sína á RIFF Söguleg rappveisla í Laugardalnum Laufey treður upp með Justin Bieber Árný Margrét ómaði á tískupöllum í New York Írar sniðganga Eurovision taki Ísrael þátt „Algjörlega út úr kortinu fyrir íslenskan listamann“ Uppselt á tónleika Laufeyjar og aukatónleikum bætt við Heiðra Arvo Pärt í Landakotskirkju Troðfull Þorlákskirkja minntist Karls Sighvatssonar Einvalalið kemur fram á Karlsvöku Laufey Lín endar Evróputúrinn á Íslandi Fjarsambandinu loksins lokið Frumsýning á Vísi: Fyrsta lag Valdimars í sjö ár og liðsmenn eru Bieber ævinlega þakklátir Raftónlistarhátíðin Extreme Chill haldin í sextánda sinn næstu helgi Sjá meira