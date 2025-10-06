Tónlist

Borgar­stjóri og bombur í brjálaðri GusGus-gleði

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Stelpurnar voru að lifa sig vel inn í taktinn á GusGus um helgina enda ekki annað hægt.
Þakið var við það að rifna af Laugardalshöllinni á laugardagskvöld þegar ofur danssveitin GusGus tryllti lýðinn með tvennum tónleikum og uppselt var á báða. 

Voru þetta sérstakir þrjátíu ára afmælistónleikar sveitarinnar sem tók alla sína helstu smelli, sem eru ófáir frá síðustu áratugum. Þá stefnir GusGus á að halda aukatónleika snemma á næsta ári fyrir þau sem misstu af, já eða vilja bara skella sér aftur! 

Í kjarna hópsins í dag eru stofnmeðlimirnir Daníel Ágúst og Biggi Veira, auk Margrétar Rán úr Vök sem hefur verið með þeim síðan 2020. 

Ásamt þeim stigu President Bongo, Högni, Birnir, Páll Óskar, Maggi Jóns, Unnsteinn Manuel og Tatjana á svið sem sérstakir afmælisgestir en öll hafa þau á einhvern hátt verið hluti af GusGus, sem meðlimir eða í skapandi samstarfi á síðustu 30 árum. Um upphitun sáu Maggi Lego, T-World, Magugu og DJ Margeir.

Sömuleiðis voru mörg þekkt andlit í salnum og þar á meðal var Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri í mega stuði. 

Hér má sjá vel valdar myndir frá tónleikunum: 

Hjón í stuði, Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri og Hrannar Björn Arnarsson.Vísir/Viktor Freyr
Troðfull Laugardalshöll.Vísir/Viktor Freyr

Magugu geggjaður á sviði.Vísir/Viktor Freyr

Glæsilegur hópur GusGus unnenda.Vísir/Viktor Freyr

Daníel Ágúst lifandi listaverk.Vísir/Viktor Freyr

Marín Líf Gauta í gellufíling með gellum.Vísir/Viktor Freyr

Strákar í stuði.Vísir/Viktor Freyr

Loðvesti eru greinilega mætt aftur með læti í tískusenuna.Vísir/Viktor Freyr

Daníel Ágúst er magnaður á sviði.Vísir/Viktor Freyr

Margrét Rán og Daníel Ágúst svakalegt kombó.Vísir/Viktor Freyr

Margrét Rán, Unnsteinn og Tatjana Dís að syngja Partýið er þú og ég!Vísir/Viktor Freyr

Sáttar með GusGus!Vísir/Viktor Freyr

Páll Óskar poppkóngur steig á stokk.Vísir/Viktor Freyr

Margrét Rán ekkert eðlilega nett gella og tryllt söngkona.Vísir/Viktor Freyr

Daníel rokkaði ótal mörg tryllt fitt.Vísir/Viktor Freyr

Grænn og vænn!Vísir/Viktor Freyr

Tónlistarfólkið var svo ótrúlega vel stíliserað og flott og skipti oft um klæðaburð.Vísir/Viktor Freyr

Stuð á sviðinu.Vísir/Viktor Freyr

