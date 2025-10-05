Júlíus Viggó Ólafsson var í dag kjörinn formaður Sambands ungra sjálfstæðismanna. Engin mótframboð bárust í embætti formanns eða til stjórnar. Sambandið fékk þó ekki aðeins nýjan formann, heldur einnig nýtt merki.
Tinna Eyvindardóttir og Anton Berg Sævarsson voru kjörin fyrsti og annar varaformaður.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu sem nýkjörinn formaður sendi út í kvöld en 48. þing Sambands ungra sjálfstæðismanna, eða SUS, var haldið í húsakynnum gamla Landsbankans við Austurstræti um helgina.
Júlíus Viggó, 24 ára hagfræðinemi við Háskóla Íslands, er uppalinn í Sandgerði en varð formaður Heimdallar árið 2023 og gegndi því embætti til 2025. Hann hefur setið í stjórn SUS frá árinu 2021. Auk þess var hann oddviti Vöku og stúdentaráðsliði, lánasjóðsfulltrúi Stúdentaráðs Háskóla Íslands, kosningastjóri D-listans í Suðurnesjabæ 2022 og forseti sambands íslenskra framhaldsskólanema.
Tinna, fyrsti varaformaður, er einnig 24 ára en hún er úr Grafarvogi. Hún er með BS-gráðu í sálfræði frá HÚ og í stjórn Heimdallar og Vöku árin 2023 til 2025. Hún sat auk þess í stúdentaráði fyrir Vöku. Anton, annar varaformaður, er 21 árs. Hann er lærður húsasmiður og viðskiptafræðinemi við Háskólann í Reykjavík, uppalinn á Eskifirði. Hann er formaður Hávarrs, félags ungra sjálfstæðismanna í Fjarðabyggð.
Í tilkynningu formannsins segir að um 330 manns hafi verið skráðir á þingið, sem sé með fjölmennari þingum sambandsins. Tekið er sérstaklega fram í tilkynningu formannsins að sambandsþing ungliðahreyfingarinnar hafi verið fjölmennara en nýafstaðið landsþing Viðreisnar.
„Þegar við sem ungliðahreyfing skákum heilum flokki í ríkisstjórn, þá hljótum við að vera að gera eitthvað rétt,“ er haft upp úr framboðsræðu Júlíusar þar sem hann mun hafa kynnt stefnu sína undir yfirskriftinni „Sjálfstæði fyrir nýja tíma“ og sagði að tími væri kominn til að sjálfstæðisstefnan fengi nýtt líf og skýrari stefnu.
„Það er tímabært að sækja til hægri, endurvekja grunngildin okkar og standa með þeim,“ mun hann hafa sagt samkvæmt tilkynningunni. Júlíus boðaði nýja tíma í starfi hreyfingarinnar og sagði SUS eiga að vera leiðandi afl innan flokksins.
Þing SUS eru haldin á tveggja ára fresti en þar er kjörin ný stjórn og mótuð stefna sambandsins. Þetta er í fyrsta sinn í 42 ár sem þing SUS er haldið í höfuðborginni en síðast var það haldið í Reykjavík árið 1983 þegar Geir H. Haarde var endurkjörinn formaður sambandsins, en þá var Geir 32 ára.
Fráfarandi formaður, Viktor Pétur Finnsson, kynnti jafnframt nýtt merki sambandsins sem unnið hefur verið að í sumar. Var það samþykkt einróma af þinginu.
Auk formanns og varaformanna hlutu eftirtaldir kjör til stjórnar: