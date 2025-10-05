Héraðsdómur Norðurlands vestra dæmdi karlmann á dögunum í sextíu daga fangelsi, skilorðsbundið til tveggja ára, fyrir hótanir og vopnalagabrot sem hann framdi í október árið 2021.
Honum var gefið að sök að veitast að fyrrverandi sambýliskonu sinni, og fimm öðrum ótilgreindum einstaklingum, með því að segjast ætla að skjóta þau og sjálfan sig líka.
Í ákæru segir að hann hafi sýnt einbeittan ásetning við að standa við hótanirnar með því að fara inn í búr og sækja þar kindabyssu og skotfæri, en maðurinn mun ekki hafa verið með tilskilið skotvopnaleyfi til þess.
Hann er ekki sagður hafa látið af háttseminni fyrr en hann var afvopnaður og tekinn í tök uns lögregla kom á vettvang.
Maðurinn játaði skýlaust sök, og þótti dómnum játninginn studd sakargögnum.
Í dómnum kemur fram að maðurinn hefur ekki gerst brotlegur við refsilög áður. Þá segir að þegar atvik málsins áttu sér stað hafi maðurinn verið í andlegu ójafnvægi. Þá mildar það refsingu mannsins að tafir urðu á meðferð málsins, en líkt og áður segir gerðust atburðirnir haustið 2021.
Á hinn bóginn var litið til þess að brotið beindist að manneskju sem var manninum nákomin og þótti dómnum það auka við grófleika þess.
Líkt og áður segir hlaut maðurinn skilorðsbundinn dóm. Þá er honum gert að sæta upptöku á kindabyssunni og greiða 315 þúsund krónur í sakarkostnað.