Formaður Eflingar harmar að formenn annarra stéttarfélaga fordæmi aðgerðir borgarinnar í leikskólamálum, án þess að kanna hug félagsmanna fyrst. Ástandið á leikskólum borgarinnar sé óásættanlegt og ljóst að breytinga sé þörf.
Mikil umræða hefur skapast um leikskólamál í borginni í framhaldi af nýju útspili borgaryfirvalda sem greint verður frá nánar í hádegisfréttum Bygljunnar.
Árásir Ísraela á Gasaborg héldu áfram þrátt fyrir ákall Bandaríkjaforseta um stöðun árása. Fyrsti fasi friðaráætlunar Trump Bandaríkjaforseta er í undirbúningi.
Boðað hefur verið til íbúafunda um mögulega sameiningu Húnaþings vestra og Dalabyggðar. Efnt hefur verið til íbúakosningar um mögulega sameiningu sveitarfélaganna síðar á þessu ári, en sveitarstjórar leggja áherslu á að íbúar verði að eiga síðasta orðið.
