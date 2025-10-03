Rússar heyja fjölþáttastríð gegn Vesturlöndum að sögn dönsku leyniþjónustunnar og óvelkomin drónaumferð heldur áfram í Evrópu. Þjóðaröryggisráð Íslands fundaði í dag. Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri kemur í myndver og ræðir fjölþáttaógnir og drónavarnir, sem voru í brennidepli á fundinum.
Íbúar í Smárahverfi eru ævareiðir vegna framkvæmda sem standa yfir við Smáralind, þar sem verið er að breyta fjölförnum gatnamótum.
Grunur er uppi um að starfsmaður á leikskólanum Brákarborg í Reykjavík hafi brotið kynferðislega gegn barni. Málið er til rannsóknar og voru foreldrar boðaðir á fund síðdegis. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum.
Við lítum við á bíósýningu á Grund, þar sem verið var að sýna heimilisfólki heimildarmynd um síðustu ævidaga nokkurra íbúa. Og við verðum í beinni útsendingu frá hvolpasýningu, þar sem ungir sýnendur fá að spreyta sig.
Við verðum í beinni útsendingu frá Grindavík, þar sem heimamenn spila sinn fyrsta körfuboltaleik í heimabænum í tæp tvö ár. Þeir mæta Njarðvíkingum í kvöld.
