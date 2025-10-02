Sveitarstjóri Mýrdalshrepps vill verða ritari Árni Sæberg skrifar 2. október 2025 11:55 Einar Freyr vill taka við embætti ritara Framsóknar. Einar Freyr Elínarson, sveitarstjóri Mýrdalshrepps, hefur ákveðið að gefa kost á sér í embætti ritara Framsóknar á miðstjórnarfundi 18. október næstkomandi. Í tilkynningu þess efnis segir Einar Freyr að Framsókn hafi frá upphafi verið burðarafl í íslenskum stjórnmálum um allt land. Fylgið við Framsókn mælist nú lægra en erindi flokksins réttlæti, og hann sé tilbúinn að leggja sitt af mörkum til að snúa þeirri þróun við. Hann hafi aflað sér reynslu úr flokksstarfinu og af vettvangi sveitarstjórnar sem hann vilji miðla af og fylgja eftir þeim hugsjónum sem hann brenni fyrir. Sem ritari vilji hann leggja sitt af mörkum til að efla grasrót flokksins og tryggja stuðning við flokksfélögin í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. „Ég sé tækifæri í því að beina pólitískri umræðu í auknum mæli að málefnum sem raunverulega snerta daglegt líf fólks. Við erum kjörin til þess að tryggja og bæta lífsgæði íbúanna okkar og við höfum öll tæki og tól til þess ef við höldum okkur að efninu. Þau okkar sem hafa verið valin í ábyrgðarstöður hjá sveitarfélögum þekkjum það vel og Framsókn hefur góða sögu að segja um allt land. Við þurfum að tryggja að Framsókn verði áfram sterkt stjórnmálaafl á þeim vettvangi og það verður verkefni forystu flokksins næstu misserin. Ég heiti því að leggja mig allan fram ef ég fæ stuðning í embætti ritara og ég hlakka til að hitta félaga mína á miðstjórnarfundi.“ Framsóknarflokkurinn Mýrdalshreppur Mest lesið Haft höggbor beint fyrir utan í hálft ár og kominn með nóg Innlent Tveggja vikna tvíburasystrum vísað úr landi Innlent Thunberg meðal 500 handtekinna aðgerðasinna Erlent „Brotamenn eru nú ekki oft miklir borgunarmenn“ Innlent Tveir látnir og þrír alvarlega særðir eftir árás í Manchester Erlent Söguðu gat á flugsafn til að stinga inn Boeing 757 Innlent Stímir óhrædd í gin ísraelska sjóhersins Innlent Heimila gjaldtöku vegna fjarheilbrigðisþjónustu og útkalls án flutnings Innlent Leiðtogafundur í Danmörku: „Rússar munu ekki stoppa fyrr en tilneyddir“ Erlent Demókrötum kennt um og uppsögnum hótað Erlent Fleiri fréttir POTS-samtök fá lögfræðing í málið: „Margir eru rúmliggjandi í dag“ Sveitarstjóri Mýrdalshrepps vill verða ritari Frelsisflotinn stöðvaður og árás á bænahús gyðinga í Manchester Styttist í lok rannsóknar Rúmlega þrjátíu skjálftar á Vesturlandi „Brotamenn eru nú ekki oft miklir borgunarmenn“ Heimila gjaldtöku vegna fjarheilbrigðisþjónustu og útkalls án flutnings Haft höggbor beint fyrir utan í hálft ár og kominn með nóg Stímir óhrædd í gin ísraelska sjóhersins Kom ráðherra á óvart að viðræðum hefði verið slitið Söguðu gat á flugsafn til að stinga inn Boeing 757 Tveggja vikna tvíburasystrum vísað úr landi Gæti stefnt í þungavigtarslag um varaformannsembættið Atvinnuþátttaka innflytjenda meiri en Íslendinga en fjárhagsstaða verri Hafði hvorki þekkingu né umboð til að tjá sig um fjármálin Framsóknarflokkurinn mælist aftur inni Áttatíu starfsmenn í biðstöðu og HM-hópur Íslands Viðreisn býður fram undir eigin merkjum í Árborg Ekið á hjólreiðamann og hann fluttur á bráðamóttöku Val á þingflokksformanni bíður betri tíma Tvö vilja byggja Fossvogsbrú en bæði yfir áætluðum kostnaði Tálbeitan ákærð fyrir rangt brot Ekki sama manneskjan eftir hörmungarnar á Gasa Skorar á ríkisstjórnina að fjármagna íslenskunám Eggert Benedikt settur forstjóri Hafró Samtök „gamalla karla“ sem sumum finnst „kúl“ Rafmagnslaust á Dalvík, Hrísey og nágrenni Hætt við sameiningu HA og Háskólans á Bifröst Bjóða Grindvíkingum á seiglunámskeið Fimmtungur getur ekki keypt afmælisgjafir fyrir börnin sín Sjá meira