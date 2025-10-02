Fjórir særðir eftir árás við bænahús gyðinga í Manchester Hólmfríður Gísladóttir skrifar 2. október 2025 09:48 Manchester. Getty Fjórir eru sagðir hafa særst í hnífaárás í bænahúsi gyðinga við Middle Road í Crumpsall í Manchester nú fyrir stundu. Boðað hefur verið til Cobra-fundar vegna atviksins og öryggisgæsla verður efld við önnur bænahús í dag. Lögregla hefur staðfest að árásarmaðurinn hafi verið skotinn. Mikill viðbúnaður er á svæðinu. Borgarstjórinn Andy Burnham segir ógnina hjá liðna en hefur ráðlagt fólki að halda sig frá. Hann segir árásarmanninn líklega látinn en það hafi þó ekki verið staðfest formlega. Samkvæmt lögregluyfirvöldum í Manchester var lögregla kölluð að Heaton Park Hewbrew Congretation Synagogue, klukkan 09:31 að staðartíma. Sá sem tilkynnti sagði að hann hefði séð bifreið ekið að hópi fólks og að einn hefði verið stunginn. Lögregla hefði skotið grunaðan árásarmann klukkan 09:38. Bráðaliðar hefðu mætt á svæðið klukkan 09:41. Fjórir hefðu særst, annaðhvort eða bæði af völdum bifreiðarinnar og/eða vegna stungusára. Greint hefur verið frá því að öryggisvörður sé meðal særðu. Lögregla hefur ítrekað skilaboð til almennings um að halda sig frá svæðinu á meðan aðgerðir standa yfir. Forsætisráðherrann Keir Starmer hefur fordæmt árásina og þá sérstaklega að hún hafi átt sér stað í dag; á Yom Kippur, sem er heilagasti dagur gyðinga. Starmer er staddur á leiðtogafundi í Kaupmannahöfn en mun snúa heim fyrr en ætlað var vegna árásarinnar. Þá hefur verið greint frá því að boðað hafi verið til Cobra-fundar síðar í dag og að öryggigæsla verði efld við önnur bænahús gyðinga. Bretland Erlend sakamál Mest lesið Haft höggbor beint fyrir utan í hálft ár og kominn með nóg Innlent Tveggja vikna tvíburasystrum vísað úr landi Innlent Thunberg meðal 500 handtekinna aðgerðasinna Erlent „Brotamenn eru nú ekki oft miklir borgunarmenn“ Innlent Stímir óhrædd í gin ísraelska sjóhersins Innlent Söguðu gat á flugsafn til að stinga inn Boeing 757 Innlent Heimila gjaldtöku vegna fjarheilbrigðisþjónustu og útkalls án flutnings Innlent Demókrötum kennt um og uppsögnum hótað Erlent Fjórir særðir eftir árás við bænahús gyðinga í Manchester Erlent Hafði hvorki þekkingu né umboð til að tjá sig um fjármálin Innlent Fleiri fréttir Leiðtogafundur í Danmörku: „Rússar munu stoppa ekki fyrr en tilneyddir“ Fjórir særðir eftir árás við bænahús gyðinga í Manchester Afganir fagna því að vera aftur komnir í samband við umheiminn Thunberg meðal 500 handtekinna aðgerðasinna Demókrötum kennt um og uppsögnum hótað Frelsisflotinn umkringdur og farþegar fluttir til Ísraels Jane Goodall látin Telja sig hafa fundið skipið sem skaut drónunum Brýnt að koma rafmagni aftur á kjarnorkuverið „Dimmur dagur“ í sögu Slóvakíu Völdu tveggja ára stúlku sem nýja jómfrúargyðju Höfuðpaur tælingarhóps dæmdur í þrjátíu og fimm ára fangelsi Chunk er loksins „feitasti“ björninn Átján tegundir af sólarvörn teknar úr sölu í Ástralíu Dómari skikkar lækna til að vanda skriftina Tæplega hundrað nemenda saknað Gríðarleg öryggisgæsla í Kaupmannahöfn í aðdraganda leiðtogafundar Ríkisreksturinn í Bandaríkjunum í limbó Tala látinna hækkar á Filippseyjum Lykillinn að kraftaverki að Birgir var frá Íslandi Fleiri en tuttugu látnir eftir jarðskjálfta á Filippseyjum Sendiherra fannst látinn í miðborg Parísar Tillögum Trumps lýst sem uppgjöf Segir herforingjum að búa sig undir átök gegn innlendum „óvinum“ Aðstoðarmaður AfD-leiðtoga í fangelsi fyrir njósnir Stefnir í fyrstu ríkisstöðvunina í sjö ár Ná ekki að leika árangur Wagner eftir Vilja Diddy í ellefu ára fangelsi „Við erum ekki í stríði en við búum ekki við frið“ Um þúsund manns teknir af lífi í Íran það sem af er ári Sjá meira