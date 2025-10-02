Erlent

Fjórir særðir eftir á­rás við bæna­hús gyðinga í Manchester

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Fjórir eru sagðir hafa særst í hnífaárás í bænahúsi gyðinga við Middle Road í Crumpsall í Manchester nú fyrir stundu. Boðað hefur verið til Cobra-fundar vegna atviksins og öryggisgæsla verður efld við önnur bænahús í dag.

Lögregla hefur staðfest að árásarmaðurinn hafi verið skotinn. Mikill viðbúnaður er á svæðinu.

Borgarstjórinn Andy Burnham segir ógnina hjá liðna en hefur ráðlagt fólki að halda sig frá. Hann segir árásarmanninn líklega látinn en það hafi þó ekki verið staðfest formlega.

Samkvæmt lögregluyfirvöldum í Manchester var lögregla kölluð að Heaton Park Hewbrew Congretation Synagogue, klukkan 09:31 að staðartíma. Sá sem tilkynnti sagði að hann hefði séð bifreið ekið að hópi fólks og að einn hefði verið stunginn.

Lögregla hefði skotið grunaðan árásarmann klukkan 09:38. Bráðaliðar hefðu mætt á svæðið klukkan 09:41. Fjórir hefðu særst, annaðhvort eða bæði af völdum bifreiðarinnar og/eða vegna stungusára. Greint hefur verið frá því að öryggisvörður sé meðal særðu.

Lögregla hefur ítrekað skilaboð til almennings um að halda sig frá svæðinu á meðan aðgerðir standa yfir.

Forsætisráðherrann Keir Starmer hefur fordæmt árásina og þá sérstaklega að hún hafi átt sér stað í dag; á Yom Kippur, sem er heilagasti dagur gyðinga. Starmer er staddur á leiðtogafundi í Kaupmannahöfn en mun snúa heim fyrr en ætlað var vegna árásarinnar.

Þá hefur verið greint frá því að boðað hafi verið til Cobra-fundar síðar í dag og að öryggigæsla verði efld við önnur bænahús gyðinga.

