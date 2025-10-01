Gríðarleg öryggisgæsla er nú í Kaupmannahöfn þar sem leiðtogar Evrópusambandsins eru farnir að týnast inn í borgina einn af öðrum.
Á morgun fer þar fram leiðtogafundur um öryggismál og eftir torkennilegt drónaflug sem hefur sett Danmörku og einnig Noreg á hliðina taka menn enga sénsa.
Þannig hefur öllum drónum í Danmörku verið bannað að fljúga í þessari viku, og skiptir þá engu máli hverrar stærðar eða gerðar dróna er um að ræða. Bannið verður í gildi út föstudaginn.
Bandamenn Dana frá tíu Evrópulöndum aðstoða þá nú við öryggisgæsluna og til að mynda er þýsk freigáta nú við bryggju Kaupmannahöfn og til taks ef eitthvað kemur upp á.
Danskar orrustuþotur hafa verið á sveimi yfir Borgundarhólmi í kvöld. Í Noregi hefur þurft að snúa tveimur flugvélum við í dag vegna tilkynninga um drónaumferð við flugvelli.
Yfirvöld í Danmörku hafa tekið þá ákvörðun að banna almenningi að fljúga drónum yfir landinu. Bannið mun taka gildi á morgun og standa yfir út föstudaginn næstkomandi.
Drónar sáust aftur svífa yfir dönskum herflugvelli á Jótlandi í gærkvöldi. Danska lögreglan tilkynnti þetta í gærkvöldi eftir að fjölmargar ábendingar bárust frá almenningi.