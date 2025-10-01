Erlent

Gríðar­leg öryggis­gæsla í Kaup­manna­höfn í að­draganda leið­toga­fundar

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Þýska freigátan Hamborg lagði að bryggju í Kaupmannahöfn á sunnudag. 
Gríðarleg öryggisgæsla er nú í Kaupmannahöfn þar sem leiðtogar Evrópusambandsins eru farnir að týnast inn í borgina einn af öðrum.

 Á morgun fer þar fram leiðtogafundur um öryggismál og eftir torkennilegt drónaflug sem hefur sett Danmörku og einnig Noreg á hliðina taka menn enga sénsa.

Þannig hefur öllum drónum í Danmörku verið bannað að fljúga í þessari viku, og skiptir þá engu máli hverrar stærðar eða gerðar dróna er um að ræða. Bannið verður í gildi út föstudaginn.

Bandamenn Dana frá tíu Evrópulöndum aðstoða þá nú við öryggisgæsluna og til að mynda er þýsk freigáta nú við bryggju Kaupmannahöfn og til taks ef eitthvað kemur upp á.

