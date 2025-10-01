Chunk er loksins „feitasti“ björninn

Chunk, um 550 kílóa brúnbjörn með brotinn kjálka, hefur loks unnið hina gífurlega vinsælu feitubjarnaviku Alaska eftir að hafa verið í öðru sæti þrjú ár í röð.
Keppnin er haldin árlega af Katmai þjóðgarðinum í Alaska og stendur hún yfir í heila viku og hefur hún lengi notið mikilla vinsælda. Þetta árið voru greidd rúmlega 1,5 milljón atkvæða í keppninni.
Þátttakendur horfa á brúnbirni gegnum gúffa í sig laxi á vefmyndavélum sem starfsmenn þjóðgarðsins hafa komið fyrir og síðan fara tólf birnir í útsláttarkeppni þar sem áhorfendur velja sína uppáhalds birni, eftir því hve miklu þeir virðast hafa bætt á sig og sögu þeirra.
Þyngd bjarnanna er áætluð þar sem það þykir bæði erfitt og hættulegt að reyna að vigta þá.
Á þessum tíma eru birnirnir að safna fitu til að undirbúa sig fyrir veturdvala. Starfsmenn þjóðgarðsins segjast ekki muna eftir öðru eins magni af laxi þar og höfðu birnirnir nóg að éta í vikunni.
Það leiddi til minni átaka um bestu veiðistaðina en á undanförnum árum en þegar minna er af fiski geta birnirnir barist af mikilli hörku. AP fréttaveitan segir að þetta árið hafi menn einnig komist upp með að veiða með björnunum, sem höfðu fullt í fangi með að éta laxinn.
Chunk hefur lent í öðru sæti undanfarin ár. Í fyrra fangaðist á mynd atvik þar sem bjarnarhúnn, sonur birnunnar Grazer, féll fram af fossi og flaut inn á veiðisvæði Chunks. Hann réðst á húninn og drap hann, þó Grazer hafi reynt að koma honum til bjargar.
Það féll ekki í kramið hjá áhorfendum, sem veittu Grazer sigurinn það árið.