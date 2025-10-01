Höfuðpaur tælingarhóps dæmdur í þrjátíu og fimm ára fangelsi Samúel Karl Ólason skrifar 1. október 2025 13:30 Frá vinstri uppi: Mushtaq Ahmed, Mohammed Zahid og Kasir Bashir. Frá vinstri niðri: Mohammed Shahzad, Naheem Akram, Roheez Khan og Nisar Hussain. GMP Höfuðpaur hóps manna sem misnotaði tvær táningsstúlkur eins og kynlífsþræla í Englandi hefur verið dæmdur í 35 ára fangelsi fyrir ýmis kynferðisbrot. Aðrir menn úr tælingarhópnum fengu einnig langa fangelsisdóma. Dæmdu mennirnir, sem voru sjö talsins, misnotuðu stúlkurnar ítrekað í bænum Rochdale. Mohammed Zahid, höfuðpaurinn sem er 64 ára gamall, seldi vörur á markað í Rochdale en þar gaf hann stúlkunum, sem voru þá þrettán ára, nærföt, peninga, áfengi og mat í skiptum fyrir það að hann og vinir hans brutu reglulega á þeim frá 2001 til 2006. Kasir Bashir (50) var dæmdur fyrir nauðgun og önnur brot og dæmdur í 29 ára fangelsi. Hann er þó ekki í haldi lögreglu, heldur flúði land fyrir réttarhöldin og er ekki vitað hvar hann er staddur. Mushtaq Ahmed (67) var dæmdur í 27 ára fangelsi. Mohammed Shahzad (44) var dæmdur í 26 ára fangelsi og var Naheem Akram (48) einnig dæmdur í 26 ára fangelsi. Nisa Hussain (41) var dæmdur í nítján ára fangelsi. Roheez Khan (39) var dæmdur í tólf ára fangelsi. Sky News hefur eftir dómaranum Jonathan Seely, sem kvað upp dóma í morgun, að báðar stúlkurnar hafi verið mjög berskjaldaðar. Þær hafi komið úr erfiðum aðstæðum og hafi verið sérstaklega viðkvæmar gagnvart ágengni dæmdu mannanna, og annarra sem talið er að hafi brotið á þeim. „Þeim var deilt manna á milli fyrir kynlíf, misnotaðar, niðurlægðar og svo kastað til hliðar,“ sagði Seely. Hann sagði að þeir sem hefðu haft það hlutverk að verja þessar stúlkur hefðu alfarið brugðist þeim. BBC hefur eftir annarri stúlkunni, sem er nú kona, að hundruð manna hafi brotið á henni á þessum tíma. Hún hafi ekki tölu á því hve margir þeir hafi verið. Þá sagði hún starfsmönnum barnaverndar frá einhverjum brotanna árið 2004 en ekkert var gert. Hin konan sló á svipaða strengi. Hún sagði að bæði lögreglan og barnavernd hafi vitað af því að verið væri að brjóta á henni en ekkert hafi verið gert. Hún sagðist sjálf hafa séð það árum síðar, þegar hún skoðaði skrár sínar hjá umræddum stofnunum. Lögreglan á stór-Manchestersvæðinu í Englandi segir að málið sé eitt nokkurra sem hafi verið til rannsóknar að undanförnu. Í heildina sé búið að dæm 32 menn í samtals 474 ára fangelsi vegna sambærilegra brota. England Erlend sakamál Mest lesið Létu sér andlát Hjörleifs í léttu rúmi liggja Innlent Lykillinn að kraftaverki að Birgir var frá Íslandi Erlent Vissu af auknum töfum en óraði ekki fyrir viðbrögðunum Innlent Magga Stína á leið til Gasa með Frelsisflotanum Innlent Fossvogsbrúin sé álíka gáfuleg og að setja göngustíg í Reynisfjöru Innlent Átján tegundir af sólarvörn teknar úr sölu í Ástralíu Erlent Ríkisreksturinn í Bandaríkjunum í limbó Erlent Ísland land númer 197 Innlent Hætt við sameiningu HA og Háskólans á Bifröst Innlent Læknir í Kópavogi blekkti fjölskyldu sína með lygasögu um krabbamein Innlent Fleiri fréttir Chunk er loksins „feitasti“ björninn Átján tegundir af sólarvörn teknar úr sölu í Ástralíu Dómari skikkar lækna til að vanda skriftina Tæplega hundrað nemenda saknað Gríðarleg öryggisgæsla í Kaupmannahöfn í aðdraganda leiðtogafundar Ríkisreksturinn í Bandaríkjunum í limbó Tala látinna hækkar á Filippseyjum Lykillinn að kraftaverki að Birgir var frá Íslandi Fleiri en tuttugu látnir eftir jarðskjálfta á Filippseyjum Sendiherra fannst látinn í miðborg Parísar Tillögum Trumps lýst sem uppgjöf Segir herforingjum að búa sig undir átök gegn innlendum „óvinum“ Aðstoðarmaður AfD-leiðtoga í fangelsi fyrir njósnir Stefnir í fyrstu ríkisstöðvunina í sjö ár Ná ekki að leika árangur Wagner eftir Vilja Diddy í ellefu ára fangelsi „Við erum ekki í stríði en við búum ekki við frið“ Um þúsund manns teknir af lífi í Íran það sem af er ári Tugir drengja fastir í rústum skóla sem hrundi til grunna Leiðtogar fagna áætluninni en bíða svara frá Hamas Misstu allt samband við Internetið Erlendir miðlar fjalla um gjaldþrot Play Ísraelar samþykkja friðaráætlun Trumps Mafíósar dæmdir til dauða Öruggur um að brátt ríki friður á Gasa Freista þess að koma aðildarumsókn Úkraínu fram hjá Orbán Adams hættir og Cuomo og Mamdani skiptast á skotum Fyrrverandi landgönguliði drap að minnsta kosti fjóra í Michigan Evrópusinnar héldu meirihluta í Moldóvu Orrustuþotur yfir Borgundarhólmi og drónar trufla flug í Noregi Sjá meira