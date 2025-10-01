Erlent

Tæp­lega hundrað nem­enda saknað

Samúel Karl Ólason skrifar
Ekki er hægt að nota þungavélar við björgunarstörf vegna þess hve óstöðugar rústirnar eru.
Björgunarsveitarmenn á Indónesíu eru í kapphlaupi við tímann við björgunarstörf í rústum skóla sem hrundi á dögunum. Þrír eru látnir og um hundrað slasaðir en að minnsta kosti 91 nemenda er enn saknað.

Skólinn hrundi í borginni Sidoarjo á mánudaginn og hafa björgunarstörf staðið yfir síðan þá. Þau hafa þó gengið erfiðlega.

Umræddur skóli er íslamskur heimavistarskóli og segja yfirvöld í Indónesíu að verið hafi verið að bæta tveimur hæðum við húsið, án þess að fengist hefði leyfi fyrir því. Skólinn hrundi seinni partinn á mánudaginn, þegar flestir nemendur og kennarar voru við bænir í sérstökum sal í húsinu.

Þá var verið að hella steypu í mót ofan á húsinu og er talið að byggingin hafi ekki þolað þungann.

Fyrst var talið að nærri því fjörutíu væri fastir í rústunum en eftir nánari skoðun var talið að þær væru tæplega hundrað.

Vitað er til þess að fólk er á lífi í rústunum en nemendur eru flestir drengir á frá tólf til átján ára gamlir. Stúlkur við nám í skólanum voru annars staðar í húsinu og komust flestar undan.

Eins og segir í frétt AP fréttaveitunnar er flestum bjargað í tilfellum sem þessum á fyrsta sólarhringnum. Líkurnar á að finna fólk á lífi lækka hratt eftir það. Til að bæta líkurnar hafa björgunarsveitarmenn notað slöngur til að dæla súrefni niður í rústirnar. Einnig hafa þeir sent vatn og mat niður í rústirnar.

Á blaðamannafundi í morgun sögðu embættismenn að rúmlega þrjú hundruð björgunarsveitarmenn taki þátt í störfunum og reyni að ná til þeirra sem talið er að séu á lífi í rústunum.

Björgunarsveitarmenn telja að sex börn hið minnsta séu á lífi en erfiðlega hefur gengið að ná til þeirra þar sem rústirnar eru mjög óstöðugar. Ekki er hægt að nota þungavélar vegna ótta um að þær myndu leiða til frekara hruns.

