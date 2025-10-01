Var Vinícius Júnior kallaður api eða kjáni? Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. október 2025 09:43 Var Vinícius Júnior kallaður api eða kjáni? Það er stóra spurningin. EPA/MAXIM SHIPENKOV Spænska knattspyrnufélagið Valencia mun leita réttar síns fyrir dómstólum en félagið er mjög ósátt með heimildarmynd um brasilíska knattspyrnumanninn Vinícius Júnior. Valencia hefur þess vegna höfðað mál gegn Netflix vegna heimildarmyndarinnar. Í henni er stór hópur stuðningsmanna spænska félagsins sakaður um rasisma gagnvart brasilíska framherjanum. Félagið reyndi fyrst að fá Netflix til að breyta heimildarmyndinni vegna þessara yfirlýsinga en þegar það gekk ekki þá var eina leiðin að fara með málið fyrir dómara. Valenica höfðar málið vegna þess að félagið telur að myndin skaði orðspor og heiður félagsins. Félagið vill fá bætur, breytingar á texta í myndinni og að dómurinn verði síðan birtur opinberlega. Í heimildarmyndinni má sjá myndband af samfélagsmiðlum þar sem virðist vera sem stór hópur stuðningsmanna á Mestalla, heimavelli Valencia, sé að syngja um Vinícius. Þar kemur fram orðið „mono“ sem er api á spænsku. Valencia heldur því fram að stuðningsmennirnir hafi ekki verið að segja „mono“ heldur „tonto“ sem kjánalegur á spænsku. Carlo Ancelotti, þáverandi þjálfari Real Madrid, var fljótur að ásaka stuðningsmenn Valencia um kynþáttaníð gagnvart Vinícius eftir leikinn en baðst seinna afsökunar á því. Hann sagðist þá hafa seinna áttað sig á því að það var ekki allur leikvangurinn sem var að kalla Vinícius apa. Spænski boltinn Mest lesið Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Enski boltinn Kemur dómaranefnd til varnar og hnýtir í Jón og tvíburana Körfubolti Áhrif NFL á ensku úrvalsdeildina: „Eins og heill leikur af föstum leikatriðum“ Enski boltinn Sjáðu kinnhestinn sem felldi Liverpool og þrennu Mbappe Fótbolti Vilja ekki að merki þeirra sé á búningum Ísraelsliðsins Fótbolti Aftur tapar Liverpool Fótbolti Svaf í tuttugu tíma á dag eftir slysið Sport „Síðan koma raddir um að þetta sé ekkert svo alvarlegt“ Íslenski boltinn Craig Pedersen heldur áfram með íslenska landsliðið Körfubolti Fékk óvart rautt spjald Enski boltinn Fleiri fréttir Barcelona verður ekki refsað þótt þeir kaupi ekki Rashford Var Vinícius Júnior kallaður api eða kjáni? Sjáðu kinnhestinn sem felldi Liverpool og þrennu Mbappe Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Vilja ekki að merki þeirra sé á búningum Ísraelsliðsins Áhrif NFL á ensku úrvalsdeildina: „Eins og heill leikur af föstum leikatriðum“ Fékk óvart rautt spjald „Síðan koma raddir um að þetta sé ekkert svo alvarlegt“ Tottenham bjargaði stigi í Noregi „Það er allt mögulegt“ Uppgjör: Víkingur - Valur 3-0 | Sannfærandi heimasigur í rigningunni Heimir yfirgefur FH að tímabilinu loknu Aftur tapar Liverpool Sjálfsmark kostaði Mourinho stigið Arnar Þór látinn fara frá Gent Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 3-2 | Aftur mistókst Blikum að tryggja titilinn Mbappé fór mikinn í Kasakstan Mourinho knúsaði gamla vinnufélaga en er rauður í kvöld Gera aðra atlögu að titlinum eftir handleggsbrot Elínar Helenu Héldu vöku fyrir leikmönnum Liverpool Davíð Smári hissa: „Sökudólgur sjálfur með því að setja viðmiðið mjög hátt“ Hans Viktor framlengir við KA Refsað fyrir rasisma mikils fjölda áhorfenda Fengu nóg af skeytingarleysi og mismunun Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Sjáðu boltahnupl Valdimars sem nánast tryggði Víkingum titilinn Ræddu brotthvarf Davíðs: „Þetta er eins og köld vatnsgusa“ Amorim að verða uppiskroppa með afsakanir Opinberað að Beard tók eigið líf Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur 2-3 | Valdimar Þór fór langleiðina með að tryggja titilinn Sjá meira