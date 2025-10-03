Þessi litla breyting breytti í raun öllu! Artasan 3. október 2025 13:05 Andrea Sigurðardóttir fann lausn á sínum meltingarvandamálum þegar hún kynntist Digest Gold meltingarensímum og Bio-Kult Everyday góðgerlum. Andrea Sigurðardóttir starfar í markaðsdeild Bestseller ásamt því að hafa innleitt nýtt æfingakerfi sem heitir „Empower Barre“ sem hún þjálfar í KATLA Fitness. Áður en Andrea Sigurðardóttir fann lausn á sínum meltingarvandamálum glímdi hún árum saman við meltingaróþægindi. Hér að neðan segir hún frá upplifun sinni, hvernig meltingin var of hröð, næringarefnin nýttust illa og hvernig hún var búin að sætta sig við að þetta væri hennar norm. „Ég hef lengi glímt við vandamál tengd ristli sem birtust í meltingartruflunum – ferlið var of hratt, upptakan léleg og líkaminn nýtti næringarefni ekki sem skyldi. Þetta hafði staðið svo lengi að ég taldi það vera mitt norm. Þegar ég kynntist hins vegar Digest Gold meltingarensímum og Bio-Kult Everyday góðgerlum tók ég strax eftir breytingu. Ég hef nú notað þau í um sex ár og sný ekki aftur. Ég fékk góða staðfestingu á því að þetta virkar fyrir mig um daginn þar sem ég gleymdi að taka þau inn í smá tíma og fann strax fyrir sterkum einkennum,“ segir Andrea. Digest Gold meltingarensímin eru 100% náttúruleg og án allra aukaefna. „Ég ferðast mikið og áður fylgdu því alltaf meltingaróþægindi. Með þessum bætiefnum finn ég mikinn mun, sérstaklega á ferðalögum þegar fæðan, loftslagið og vatnið breytast. Þessi samsetning hefur bókstaflega bjargað mér. Í dag tek ég góðgerlana á hverjum morgni og ensímin með hverri máltíð og finn fyrir miklum létti. Óþægindin hafa minnkað til muna og orkustigið hækkað. Það er ótrúlegt hvernig svona lítil breyting á rútínu getur haft mikil áhrif,“ segir hún. Betri melting – betri líðan – betra líf Meltingarensím hjálpa líkamanum við að brjóta niður fæðuna og aðstoða okkur við að ráða betur við þungar máltíðir og sykraðar kræsingar. Aðeins eitt hylki af Digest meltingarensími frá Enzymedica fyrir mat getur létt á þegar mikið mæðir á meltingunni. Eftir að ég hóf inntöku á Digest Gold fyrir hverja máltíð finn ég fyrir minni óþægindum í meltingu, sem veitir mér aukna orku í daglegu lífi Góðgerlar eru ekki síður mikilvægir, þeir styðja við meltingu, bæta frásog næringarefna og styrkja þarmaflóruna, sem er undirstaða öflugs ónæmiskerfis. Tvenna sem fær þig til að njóta enn betur Það er fátt jafn mikilvægt og að halda meltingunni í lagi þar sem hún spilar lykilhlutverk í líkamlegri og andlegri heilsu. Við vitum flest hversu mikil áhrif meltingin hefur á bæði líkamlega og andlega heilsu. Öll getum við gert meltingunni greiða með því að velja næringarríka fæðu og bæta við bætiefnum sem styðja upptöku næringarefna. Þessi samsetning, sem Andrea nýtir sér, er sérstaklega góð þegar álag er á meltingunni - í daglegu lífi, á ferðalögum eða við hátíðarhöld. Meltingin er grunnurinn að bæði líkamlegri og andlegri heilsu og því er eitt það mikilvægasta sem við getum gert fyrir okkur sjálf að huga vel að henni. Andrea hvetur fólk að huga vel að andlegri og líkamlegri heilsu og finna sér venjur sem passa fyrir sinn líkama og lífshjól. Hún segir einnig að hreyfing hjálpi mikið við meltingu og andleg heilsa byrjar í þörmunum svo það er mikilvægt að huga vel að þessu þrennu. 