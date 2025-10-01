Alma D. Möller heilbrigðisráðherra og Logi Einarsson, menningar- nýsköpunar- og háskólaráðherra boða sameiginlega til nýsköpunarráðstefnu um heilbrigðistæknilausnir og -þjónustu á grundvelli þeirra í Grósku í dag. Beint streymi verður frá ráðstefnunni á Vísi.
Ráðstefnan hefst klukkan 8:30 og stendur til klukkan 16.
„Markmiðið er að leiða saman haghafa til samtals um tækifærin sem felast í nýsköpun og nýjum lausnum í opinberri heilbrigðisþjónustu til að efla heilbrigðisþjónustu við landsmenn. Fjallað verður um stöðuna eins og hún er í dag, um hönnun lausna til að mæta raunverulegum áskorunum, um innleiðingu þeirra, sjónarhorn sjúklinga o.fl. Einnig verður reynt að varpa ljósi á hvernig skýra megi lagaumgjörð og verkferla við innleiðingu stafrænnar tækni og gervigreindar í heilbrigðisþjónustu,“ segir í kynningu fyrir ráðstefnuna.
