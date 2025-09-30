Innlent

Árni Sæberg skrifar
Eyjólfur Ármannssson er innviðaráðherra.
Um það bil 9.300 íslendingar sem áttu bókað flug heim að utan á næstu sjö dögum sitja fastir vegna gjaldþrots Play. Um 9.000 ferðamenn eru í sömu sporum hér á landi. Óskað hefur verið eftir því að flugfélög sem fljúga til Íslands bjóði upp á björgunarfargjöld.

Þetta segir Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra í samtali við fréttastofu að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Hann hefur tölurnar eftir fulltrúum flugfélagsins sáluga. Íslendingarnir eigi bókaðar ferðir frá 22 flugvöllum.

Hann segir stjórnvöld helst aðstoða strandaglópana með því að veita upplýsingar um réttindi þeirra í kjölfar gjaldþrotsins. Þau felist meðal í endurgreiðslurétti, séu ferðir greiddar með kredit- eða debitkortum, réttindum í tengslum við alferðir og endurkröfurétt þeirra sem greiða með millifærslu í þrotabúið.

Þá segir hann að Samgöngustofa hafi farið þess á leit við alþjóðasamtök flugrekenda, IATA, að flugrekendur bjóði upp á svokölluð björgunarfargjöld. Það hafi nokkur félög gert í kjölfar falls Wow air árið 2019. Hann hafi að svo stöddu ekki upplýsingar um að nokkurt flugfélag bjóði upp á slík fargjöld. 26 félög fljúgi til landsins.

