Strandaglópar slaga í tuttugu þúsund Árni Sæberg skrifar 30. september 2025 14:00 Eyjólfur Ármannssson er innviðaráðherra. Vísir/Anton Um það bil 9.300 íslendingar sem áttu bókað flug heim að utan á næstu sjö dögum sitja fastir vegna gjaldþrots Play. Um 9.000 ferðamenn eru í sömu sporum hér á landi. Óskað hefur verið eftir því að flugfélög sem fljúga til Íslands bjóði upp á björgunarfargjöld. Þetta segir Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra í samtali við fréttastofu að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Hann hefur tölurnar eftir fulltrúum flugfélagsins sáluga. Íslendingarnir eigi bókaðar ferðir frá 22 flugvöllum. Hann segir stjórnvöld helst aðstoða strandaglópana með því að veita upplýsingar um réttindi þeirra í kjölfar gjaldþrotsins. Þau felist meðal í endurgreiðslurétti, séu ferðir greiddar með kredit- eða debitkortum, réttindum í tengslum við alferðir og endurkröfurétt þeirra sem greiða með millifærslu í þrotabúið. Þá segir hann að Samgöngustofa hafi farið þess á leit við alþjóðasamtök flugrekenda, IATA, að flugrekendur bjóði upp á svokölluð björgunarfargjöld. Það hafi nokkur félög gert í kjölfar falls Wow air árið 2019. Hann hafi að svo stöddu ekki upplýsingar um að nokkurt flugfélag bjóði upp á slík fargjöld. 26 félög fljúgi til landsins.