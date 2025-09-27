Skútu sem var yfirgefin við strendur Englands hefur nú rekið á strendur Íslands. Viðbragðsaðilar uppgötvuðu skútuna í dag þegar neyðarboð fór skyndilega að berast úr ómönnuðum bátnum.
Auðunn Kristinsson hjá Landhelgisgæslunni útskýrir í samtali við Vísi að gæslunni hafi borist boð úr neyðarsendi um hádegi í dag.
Boðið kom frá Skaftafellsfjöru á Skeiðarársandi og voru björgunarsveitir ræstar út, ásamt því sem flugvél Landhelgisgæslunnar, TF-SIF, var send í leitirnar þar sem hún hafði einmitt verið í eftirlitsflugi í efnahagslögsögu Íslands.
Við skoðun kom í ljós að neyðarboðið hafði komið frá breskri seglskútu, Macavity að nafni, sem mun hafa lent í hrakningum við Bretlandseyjar 18. ágúst þar sem þremur mönnum var bjargað af skútunni og hún skilin eftir á reki.
„Síðan hefur hún strandað hér fyrir nokkrum dögum síðan,“ segir Auðunn en um fjórtánda tímann fann TF-SIF skútuna þar sem hún hafði strandað í Skaftafellsfjöru og lá björgunarbátur skammt frá henni.
Svo virðist sem skútan hafi rekið til Íslands í rúman mánuð og hún svo strandað í Skaftafellsfjöru.
Þyrla Landhelgisgæslunnar var send á vettvang seinnipartinn í dag þar sem stýrimaður þyrlunnar og lögreglumaður af Suðurlandi skoðuðu skútuna og slökktu á neyðarsendi hennar. Í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni segir að næstu skref verði metin á næstu dögum í samráði við eigendur og tryggingarfélag skútunnar.