Um 24 þúsund manns eru nú á örorkubótum á Íslandi og þar af eru um 40% konur 60 ára og eldri. Nýtt örorku- og endurhæfingarlífeyriskerfi var til umræðu á fundi Samfylkingarinnar í dag og einnig fór fram flokksstjórnarfundur á Hellu.
Verkalýðsmálaráð Samfylkingarinnar stóð fyrir málstofu á Selfossi í morgun með umhverfisráðherra, forseta ASÍ og framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins um nýtt örorku- og endurhæfingarlífeyriskerfi. Fundurinn var mjög vel sóttur og sköpuðust líflegar umræður.
„Í dag eru um það bil 24 þúsund manns sem eru öryrkjar, og það eru um það bil 45% þeirra sem hafa áður verið á vinnumarkaði. Við sjáum að batahlutföll á Íslandi eru á bilinu þrjú til fimm prósent, sem er tvö- til þrefalt verra en í þeim löndum sem við berum okkur saman við,“ segir Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins.
Forseti ASÍ fjallaði um lífeyrissjóðina og stöðu þeirra á fundinum. Fram kom í máli hans að allt að 15% munur væri á greiðslum lífeyrissjóða til félagsmanna sinna.
„Örorkan er mjög þung í sumum lífeyrissjóðum og verkefnið fram undan er að jafna þennan mun,“ segir Finnbjörn Hermannsson.
Umhverfisráðherra segir ellilífeyrisþega almennt hafa það mun betra en öryrkja.
„Það eru í raun ellilífeyrisþegar, sem að meðaltali eru sá hópur í samfélaginu sem hefur það einna best á meðan öryrkjar tilheyra lægsta tekjuhópi samfélagsins,“ sagði Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra á fundinum.
Eftir hádegi fór flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar fram á Hellu, þar sem kynntar voru áherslur fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar og átak í efnahags- og húsnæðismálum.