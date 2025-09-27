Yfirmenn Alríkislögreglu Bandaríkjanna hafa rekið um tuttugu starfsmenn sem voru á sínum tíma myndaðir við að fara niður á hné eftir að George Floyd var myrtur af lögregluþjónum árið 2020. Umfangsmikil mótmæli fóru víðsvegar um Bandaríkin í kjölfar morðsins og beindust þau gegn störfum lögreglunnar og mismunun í garð þeldökkra þar í landi.
Floyd var myrtur í Minneapolis þegar lögregluþjónn sem heitir Derek Chauvin hélt honum niðri og sett hné sitt á háls hans í níu og hálfa mínútu. Handtaka Floyds og morðið náðist á myndband sem fór eins og eldur í sinu um heimsbyggðina.
Á myndbandinu sást að Chauvin skeytti engu um að Floyd reyndi að segja að hann næði ekki andanum og það gerðu vegfarendur einnig. Chauvin var seinna meir fundinn sekur um morð. Árið 2022 var hann stunginn 22 sinnum í fangelsi í Arizona. Chauvin lifði morðtilraunina af.
Aðrir lögregluþjónar sem voru á vettvangi voru einnig dæmdir í fangelsi.
Eins og áður segir hófust í kjölfarið umfangsmikil mótmæli í Bandaríkjunum. Mótmælendur fór þá gjarnan niður á hnéð til að mótmæla morðinu og aðferðum lögreglu. Oft kom til átaka milli mótmælenda og lögregluþjóna.
AP fréttaveitan segir marga innan löggæslustéttarinnar vestanhafs hafa reiðst vegna myndanna en margir þeirra hafi talið svo að mennirnir væru að reyna að draga úr spennu með að sýna mótmælendum.
Nokkrir starfsmenn FBI, sem voru á sínum tíma myndaðir við að fara á hnéð með mótmælendum voru færðir til í starfi í vor en hafa síðan þá verið reknir. Heimildarmenn AP fréttaveitunnar segja óljóst hve margir voru reknir fyrir að fara niður á hné en þeir séu um tuttugu talsins.
Verkalýðsfélag starfsmanna FBI hefur fordæmt uppsagnirnar og segir að með því hafi Kash Patel, yfirmaður FBI, og aðrir stjórnendur enn einu sinni brotið á réttindum starfsmanna. Uppsagnirnar hafi verið ólöglegar, þar sem mennirnir hafi verið reknir af pólitískum ástæðum.
Umræddar uppsagnir fylgja öðrum umdeildum uppsögnum eftir. Patel hefur rekið þó nokkra háttsetta starfsmenn FBI og aðra sem komu að því á sínum tíma að rannsaka Donald Trump, forseta, ráðgjafa hans og stuðningsmenn.
Nokkrir af þeim sem sagt var upp hafa höfðað mál vegna uppsagnanna og saka Patel og aðra stjórnendur um að hafa rekið þá í hefndarskyni fyrir Trump.
New York Times hefur eftir starfsmönnum innan FBI að sambærilegum uppsögnum, þar sem menn sem hafa komið með einhverjum hætti að rannsóknum gegn Trump-liðum í gegnum árin, hafa verið reknir án útskýringa eða eðlilegs ferlis.