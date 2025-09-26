„Ég hef aldrei séð svona mikið vatn í Jökulsá“ Samúel Karl Ólason skrifar 26. september 2025 10:03 Einn bíll var yfirgefinn í vatninu í morgun. Gunnlaugur Ólafsson Gífurlega mikið vatn er í Jökulsá í Lóni, eftir mikla rigningu á svæðinu, og hefur hringvegurinn farið í sundur vestur. Íbúi á svæðinu segist aldrei hafa séð eins mikið vatn í Jökulsá. Gunnlaugur Ólafsson, frá Stafafelli, tók í morgun myndbönd á vettvangi sem sýna hve gífurlega mikið vatn er í ánni. Í samtali við fréttastofu segir hann sérstaklega mikið vatn undir brúnni en sömuleiðis flæði mikið í gegnum veginn. „Ég hef aldrei séð svona mikið vatn í Jökulsá,“ segir Gunnlaugur. Hann segir spár hafa sagt til um að rigning yrði mikil á svæðinu og að mögulega yrði sett nýtt met. Hann segir rigninguna hafa verið mjög mikla en svo virðist sem hún hafi aðeins minnkað. Vegurinn var rofinn í fyrra, þegar mikill vatnavöxtur varð í ánni og það á svipuðum stað og vegurinn fór í sundur nú. „Núna sá náttúran um þetta sjálf,“ segir Gunnlaugur, sem kannast ekki við að þetta hafi gerst áður. Einn bíll var yfirgefinn í vatninu í morgun. Yfirverkstjóri Vegagerðarinnar á Höfn sagði í samtali við fréttastofu í morgun að óljóst væri hvenær minnka myndi í ánni aftur og hægt verður að gera við veginn. Fyrir nokkrum árum var bætt við varnargarði til að stýra vatni betur undir brúna og eldri varnargarður hækkað. Sveitarfélagið Hornafjörður Samgöngur Veður Mest lesið Hringvegurinn í sundur vegna vatnavaxta Innlent Telja dagana frá síðasta innbroti Innlent Gat ekki lengur lesið en sagði engum frá því Innlent Von á mesta vindinum í marga mánuði Veður „Ég hef aldrei séð svona mikið vatn í Jökulsá“ Innlent „Ég má ekki heita Hrísey en ég má heita Rodriguez“ Innlent Bandaríkjamenn sagðir vilja Tony Blair við stjórnvölinn á Gasa Erlent „Þau eru að herja á börnin okkar“ Innlent Hugmyndir kynntar um „miðstöð jaðaríþrótta“ í Toppstöðinni Innlent Minna fólk á að hafa vistir til þriggja daga á heimilinu Innlent Fleiri fréttir „Ég hef aldrei séð svona mikið vatn í Jökulsá“ Grindavíkurgersemin Birna Óladóttir fallin frá Kristrún í pallborði með Starmer, Carney og Albanese Hringvegurinn í sundur vegna vatnavaxta Hugmyndir kynntar um „miðstöð jaðaríþrótta“ í Toppstöðinni Telja dagana frá síðasta innbroti Rannsaka líkamsárás og fjárkúgun Gat ekki lengur lesið en sagði engum frá því „Ég má ekki heita Hrísey en ég má heita Rodriguez“ Skvísur séu almennt frekar næringarsnauðar og börnin geti orðið matvönd „Þau eru að herja á börnin okkar“ Skipulagði bæjarferðir að vestan þannig að hann kæmist í Blóðbankann Lægð sem valdi meiri usla Minna fólk á að hafa vistir til þriggja daga á heimilinu Dæmigert hundaflaut að spyrja hvort kynin séu tvö Grafalvarleg staða í Danmörku, trampólínlægð og hundaflaut Viðvörunarstig hækkað: Auknar líkur á gosi Refsing fyrir að nauðga þroskaskertum manni milduð Breytingar í vændum á skrifstofu forseta Stærðarinnar grjót féll á fjölfarinn veg Bein útsending: Farið yfir það nýjasta í krabbameinsrannsóknum „Handagangur í öskjunni“ leiddi til þess að menntskælingar fengu áfengi Skæð fuglaflensa greindist á Norðurlandi Uppsagnir hjá Norðuráli í dag Þingmenn ræða stjórnlausa veðmálastarfsemi: Íslendingar Evrópumeistarar Stórt framfaraskref að færa Blóðbankann í Kringluna Austurstræti orðið að göngugötu Íbúar Ártúnsholts hrósa sigri gegn borginni - í bili Fyrsta trampólínlægðin væntanleg á morgun Dóttirin fær einungis að mæta einu sinni í viku í frístund Sjá meira