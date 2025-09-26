Innlent

„Ég hef aldrei séð svona mikið vatn í Jökuls­á“

Einn bíll var yfirgefinn í vatninu í morgun.
Gífurlega mikið vatn er í Jökulsá í Lóni, eftir mikla rigningu á svæðinu, og hefur hringvegurinn farið í sundur vestur. Íbúi á svæðinu segist aldrei hafa séð eins mikið vatn í Jökulsá.

Gunnlaugur Ólafsson, frá Stafafelli, tók í morgun myndbönd á vettvangi sem sýna hve gífurlega mikið vatn er í ánni. Í samtali við fréttastofu segir hann sérstaklega mikið vatn undir brúnni en sömuleiðis flæði mikið í gegnum veginn.

„Ég hef aldrei séð svona mikið vatn í Jökulsá,“ segir Gunnlaugur. Hann segir spár hafa sagt til um að rigning yrði mikil á svæðinu og að mögulega yrði sett nýtt met. Hann segir rigninguna hafa verið mjög mikla en svo virðist sem hún hafi aðeins minnkað.

Vegurinn var rofinn í fyrra, þegar mikill vatnavöxtur varð í ánni og það á svipuðum stað og vegurinn fór í sundur nú.

„Núna sá náttúran um þetta sjálf,“ segir Gunnlaugur, sem kannast ekki við að þetta hafi gerst áður.

Einn bíll var yfirgefinn í vatninu í morgun. Yfirverkstjóri Vegagerðarinnar á Höfn sagði í samtali við fréttastofu í morgun að óljóst væri hvenær minnka myndi í ánni aftur og hægt verður að gera við veginn.

Fyrir nokkrum árum var bætt við varnargarði til að stýra vatni betur undir brúna og eldri varnargarður hækkað.

