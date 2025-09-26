Þjálfari Daníels og Arnórs rekinn Sindri Sverrisson skrifar 26. september 2025 10:30 Daníel Tristan Guðjohnsen hóf meistaraflokksferil sinn undir stjórn Henriks Rydström en fær nú nýjan þjálfara. malmoff.se Þrátt fyrir að hafa gert Malmö að sænskum meisturum í fótbolta síðustu tvö ár í röð hefur Henrik Rydström nú verið rekinn úr starfi. Auk tveggja Svíþjóðarmeistaratitla vann Malmö sænska bikarinn í fyrra og komst í úrslitaleikinn í ár, undir stjórn Rydström. Liðið er hins vegar aðeins í 6. sæti sænsku úrvalsdeildarinnar í ár, án sigurs í síðustu fjórum leikjum, og heilum átján stigum á eftir toppliði Mjällby þegar sex umferðir eru eftir. Mikil hætta er á að liðið missi af Evrópukeppni á næstu leiktíð en liðið er núna í Evrópudeildinni og tapaði þar fyrsta leik fyrir Ludogorets frá Búlgaríu á heimavelli, 2-1 í fyrakvöld. Eftir tapið var ekki að heyra að Rydström hefði neinn áhuga á að hætta: „Ég hef ótrúlega mikinn metnað og áhuga á því að vera hluti af liðinu þegar við náum að snúa þessu gengi við,“ sagði Rydström. Fyrsti þjálfari Daníels í meistaraflokki Aðstoðarmaður Rydström var einnig rekinn og það er ljóst að þeir Daníel Tristan Guðjohnsen og Arnór Sigurðsson munu fá nýjan þjálfara á næstunni. Samkvæmt tilkynningu Malmö er vinnan við það hafin. Daníel, sem er 19 ára og nýorðinn A-landsliðsmaður, lék sína fyrstu leiki í meistaraflokki 2023, undir stjórn Rydström sem hafði tekið við Malmö eftir að íslenski ríkisborgarinn Milos Milojevic var rekinn. Rydström fékk svo Arnór í sitt lið í febrúar síðastliðnum eftir að Arnór hafði fengið samningi sínum við Blackburn rift. Sænski boltinn Mest lesið Sjáðu brotið sem Blikar eru brjálaðir yfir Íslenski boltinn Svona hefst Ryder-bikarinn: „Viljum ná öflugri byrjun“ Golf Sigurvegari Stokkhlóms-maraþonsins látin aðeins þrítug Sport Látinn eftir höfuðhögg í leik Enski boltinn Þora ekki að horfa á strákinn vegna fúkyrðaflaums Golf „Mjög ljót meiðsli eftir slæma og óþarfa tæklingu“ Íslenski boltinn Trump hikar ekki við að færa leiki á HM úr hættulegum borgum Fótbolti „Erfitt að kveðja allt fólkið í Krikanum“ Fótbolti Þjálfari Daníels og Arnórs rekinn Fótbolti Sjáðu Stjörnuna stöðva partýið, bombur Bergdísar og dramað í Dalnum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Þjálfari Daníels og Arnórs rekinn Man. Utd tryggir sér aftur táning frá S-Ameríku en fær hann ekki strax Trump hikar ekki við að færa leiki á HM úr hættulegum borgum Sjáðu Stjörnuna stöðva partýið, bombur Bergdísar og dramað í Dalnum „Erfitt að kveðja allt fólkið í Krikanum“ Busquets stígur niður af sviðinu Sjáðu mörkin: Sævar á skotskónum en Giroud með sigurmarkið Sjáðu brotið sem Blikar eru brjálaðir yfir Börsungar halda í við Madrídinga Uppgjörið: Þór/KA - Tindastóll 3-0 | Þægilegt hjá Þór/KA Villa vann loksins en Watkins rúinn sjálfstrausti Úr svartnætti í sólarljós „Mjög ljót meiðsli eftir slæma og óþarfa tæklingu“ Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 3-2 | Dramatík í Dalnum Látinn eftir höfuðhögg í leik Uppgjörið: FH - Valur 1-1 | Allt jafnt og Blikar nær titli Spilaði fyrsta leikinn í tvö ár: „Er í gervigrasskóm og hef ekki snert gras síðan 2023“ Giroud tryggði sigurinn eftir mark Sævars Högg fyrir KR-inga í fallbaráttunni Uppgjörið: Breiðablik - Stjarnan 1-2 | Stjarnan vann sanngjarnt og titillinn bíður betri tíma Trump vill koma í veg fyrir að UEFA banni Ísrael Sérfræðingur ánægður með Frey sem vill íslenska geðveiki Hvenær fær Lammens sénsinn hjá Man. Utd? Mun skrifa undir nýjan fimm ára samning við Arsenal Dóttir auðkýfings orðin forseti félags 23 ára gömul Blikar gætu aftur orðið Íslandsmeistarar í kvöld Kristófer djarfur í Fantasy: Tuttugu mínusstig í síðustu tveimur umferðum Chiesa græðir á óheppni landa síns Funheitur Messi tryggði Inter Miami í úrslitakeppnina Sjá meira