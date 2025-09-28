Börsungar á toppinn

Barcelona tók á móti Real Sociedad í spænsku úrvalsdeildinni í dag þar sem yfirburðir Börsunga voru töluverðir í 2-1 sigri.
Gestirnir komust yfir með marki frá Álvaro Odriozola á 31. mínútu, nokkuð gegn gangi leiksins. Heimamenn lágu í sókn nánast allan leikinn og á 43. jafnaði Jules Koundé metin eftir stoðsendingu frá Marcus Rashford.
Það var svo markahrókurinn Robert Lewandowski sem skoraði sigurmarkið á 59. mínútu eftir undirbúning frá ungstirninu Yamal sem með bestu mönnum Barcelona í kvöld.
Með sigrinum fara Börsungar á topp deildarinnar með 19 stig, stiga á undan Real Madrid. Real Sociedad aftur á móti hefur aðeins sótt einn sigur í fyrstu sjö leikjum sínum og situr beint fyrir ofan fallsætin í deildinni.