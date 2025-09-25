Chiesa græðir á óheppni landa síns Sindri Sverrisson skrifar 25. september 2025 09:33 Federico Chiesa stóð sig frábærlega í deildabikarnum á þriðjudagskvöld. Getty/James Gill Vikan verður bara betri og betri hjá Federico Chiesa, Ítalanum í liði Liverpool, því hann gæti núna þrátt fyrir allt fengið að spila í Meistaradeild Evrópu í haust. Samkvæmt hinum virta ítalska blaðamanni Gianluca Di Marzio hefur Liverpool ákveðið að nýta nýja reglu UEFA til þess að hleypa Chiesa inn í Meistaradeildarhóp sinn, eftir að Arne Slot valdi hann ekki í upphaflega hópinn. Nýja reglan heimilar að kalla inn leikmann ef annar leikmaður meiðist og það gerðist einmitt í 2-1 sigrinum gegn Southampton í deildabikarnum í vikunni, þegar Giovanni Leoni sleit krossband. Chiesa nýtur þannig góðs af meiðslum hins unga landa síns sem mun tæplega geta spilað meira á þessari leiktíð. Di Marzio segir aðeins eftir að tilkynna það opinberlega að Chiesa fái sæti Leoni. Federico Chiesa sostituirà Leoni nella lista UEFA del Liverpool: si attende solo l’ufficialitàhttps://t.co/r5xn6sY7BN— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 25, 2025 Hinn 27 ára gamli Chiesa var líklega stærsta nafnið sem vantaði í Meistaradeildarhóp Liverpool en hann minnti heldur betur á sig með tveimur stoðsendingum gegn Southampton, eftir að hafa skorað sitt fyrsta mark í ensku úrvalsdeildinni á ögurstundu gegn Bournemouth í fyrstu umferð í ágúst. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Mest lesið Helenu nóg boðið: „Ætlum við í alvöru að leyfa þessu að gerast?“ Körfubolti Leysti frá skjóðunni um hvað gerðist í þriðja hring Sport „Ég væri dáinn ef hún væri ekki hér“ Enski boltinn Synir Emile Heskey spiluðu saman í fyrsta sinn fyrir City Enski boltinn Hvergi nærri hætt: „Markmiðið var alltaf að sýna gömlu góðu Berglindi“ Íslenski boltinn Chiesa græðir á óheppni landa síns Fótbolti Stjörnustjarfur þegar hann sá Zola á Ryder bikarnum Golf Velskur slagur og meistarar mætast í sextán liða úrslitum Enski boltinn Kristófer djarfur í Fantasy: Tuttugu mínusstig í síðustu tveimur umferðum Enski boltinn Funheitur Messi tryggði Inter Miami í úrslitakeppnina Fótbolti Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Kristófer djarfur í Fantasy: Tuttugu mínusstig í síðustu tveimur umferðum Chiesa græðir á óheppni landa síns Funheitur Messi tryggði Inter Miami í úrslitakeppnina Hvergi nærri hætt: „Markmiðið var alltaf að sýna gömlu góðu Berglindi“ „Ég væri dáinn ef hún væri ekki hér“ Synir Emile Heskey spiluðu saman í fyrsta sinn fyrir City Velskur slagur og meistarar mætast í sextán liða úrslitum Stífla Álvarez brast í dramatískum sigri Atlético Tvenna Jesus dugði ekki er Antony sótti stigið Eze með fyrsta markið fyrir Arsenal Hjólhestur hjá Palhinha og markaveisla hjá Skjórunum Elías hélt marki Midtjylland hreinu í Evrópudeildinni Sandra María komin á blað í Þýskalandi Sveinn skoraði í tíu marka leik gegn liði úr C-deild Botnslagurinn færður Segir að Wirtz væri betur borgið hjá Bayern en Liverpool Óheppnin eltir Gavi Ragnar er fyrir ofan bankastjórann í Fantasy-deild Kaupþings Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Sérfræðingar SÞ biðla til FIFA að banna Ísrael Gullboltinn í Bestu deildinni: „Þristurinn minn gæti orðið umdeildur“ Sjáðu fyrsta mark Isak og ruglað rautt spjald Ekitike Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Sagði konu sinni og börnum að lesa ekki kommentin Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Funduðu um 64 liða HM í Trump-turninum Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Lítur á McGinn sem vin eftir magnaða stund saman á Villa Park Sjá meira