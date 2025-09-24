Allt að sjö ára bið er eftir notendastýrðri persónulegri aðstoð fyrir fatlað fólk eða NPA. Einn þeirra sem er á biðlista er baráttumaðurinn Haraldur Ingi Þorleifsson. Við ræðum við hann í kvöldfréttum en hann segir aðstandendur setta í þá stöðu að þurfa að fórna sér fyrir ástvini.
Til stendur að efla þekkingu kennara á öllum skólastigum í kynjafræði til þess að halda megi úti kennslu í faginu samkvæmt jafnréttisáætlun, sem er nú til meðferðar í allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis. Kennslan þykir umdeild og hefur verið gagnrýnd í þingsal. Kennari í kynjafræði mætir í myndver í beinni útsendingu.
Við heyrum einnig í Íslendingi í Osló sem heyrði vel í sprengjunni sem sprakk í borginni í gær. Hann segir fólki brugðið en tveir unglingar eru í haldi vegna málsins.
Þá heyrum við í Eiríki Rögnvaldssyni, prófessor, sem hefur áhyggjur af því að íslenska deyi út í ákveðnum kimum samfélagsins, verði ekki brugðist við. Auk þess kíkjum við til Grænlands þar sem þjóðhátíðardagur Íslendinga er orðinn að opinberum fánadegi og förum á minningartónleika um Gylfa Ægisson sem fóru fram á Hrafnistu í dag. Bróðir hans efndi til tónleikannna og lék fyrir fullum sal.
Í Sportpakkanum hittum við langmarkahæsta leikmann Bestu deildar kvenna og í Íslandi í dag kynnum við okkur gufu, eða gusuæði, sem gengur yfir landið.
