Rannsókn vegna grunsamlegrar umferðar dróna við Kastrup flugvöll í Kaupmannahöfn heldur áfram í dag og er málið enn óupplýst. Sérfræðingar hafa sagt algjöra vanþekkingu og skort á getu og fagmennsku einkenna Danmörku á þessu sviði. Danskir fjölmiðlar vekja athygli á því í dag að lagafrumvarp um drónavarnir hafi lengi verið í pípunum en hafi enn ekki orðið að veruleika eftir að hafa velskt um í kerfinu í yfir tvö ár.
Lokað var fyrir alla flugumferð til og frá Kastrup í fjóra klukkutíma í fyrrakvöld þar sem nokkrir stórir drónar voru á sveimi við flugvöllinn. Enn liggur ekki fyrir hver var að verki, hvaðan drónarnir komu eða hvert þeir fóru. Sambærileg uppákoma átti sér stað við Gardemoen flugvell í Osló síðar sama kvöld og er það mál einnig óupplýst.
Peter Ernstved Rasmussen, sérfræðingur á sviði varnarmála, segir við TV 2 að atburðurinn veki ugg. „Við erum heimskir nýgræðingar,“ segir Rasmussen inntur eftir viðbrögðum. Að hvorki herinn né Kaupmannahafnarflugvöllur búi yfir viðbragðsgetu sem feli í sér að hægt sé að fanga eða skjóta drónana niður undirstrikar að hans mati að Danir hafi aldrei tekið ógn af þessum toga alvarlega.
„Hvað ætlum við að gera þann dag sem þetta verður að alvöru? Ég er í áfalli. Þetta raunverulega angrar mig,“ segir Rasmussen sem skefur ekkert utan af því. „Þetta er galið. Þeir hefðu getað skotið niður á jörðu líkt og við höfum séð í Úkraínu. Danmörk er engan veginn í stakk búin til að bregðast við nokkurri ógn af þessum toga, og ég hef áhyggjur íbúa landsins vegna.“
DR greinir einnig frá því í morgun að ný lög, sem ætlað er að skýra heimildir og gera það auðvelda að stöðva dróna í grennd við mikilvæga innviði á borð við brýr, flugvelli og borpalla, hafi verið á leiðinni í yfir tvö ár. Fleiri sérfræðingar á sviði flugmála hafi kallað eftir því í framhaldi af uppákomunni í fyrrakvöld að ríkisstjórnin grípi til aðgerða strax og afgreið nýja löggjöf sem veiti flugvöllum heimild til að skjóta niður ólöglega dróna.
„Það er algjörlega skýrt að það er ólöglegt, það sem er í gangi, og þess vegna þarf að bregðast við með viðeigandi hætti. Þessum drónum á að kippa niður úr loftinu eins fljótt og auðið er,“ segir til að mynda Jeppe Rungholm, framkvæmdastjóri flugfélagsins DAT.
Þau svör fengust frá dönsku lögreglunni í gær að það hafi verið talið of áhættusamt að skjóta drónana niður þar sem það gæti skapast hætta þegar vélar fullar af farþegum, fjölmenn flugstöð, eldfimt eldsneyti og íbúðabyggð er í grenndinni. Þessi ákvörðun hefur sætt nokkurri gagnrýni frá því í gær.
„Við sjáum að það eru einhver völd sem vilja gera okkur illt. Þess vegna er þarft að kynnt verði áætlun eins fljót og auðið er,“ segir Mathias Milling, samgöngufulltrúi hjá DI, samtökum iðnaðarins í Danmörku. Hann kallar eftir skýrari reglum um það hvaða stjórnvaldsstofnanir eigi að gera hvað þegar drónum er flogið nærri mikilvægum innviðum, til að unnt sé að tryggja skjót og örugg viðbrögð.
Í svörum Thomas Danielsen samgönguráðherra til DR heitir hann því að málið verði afgreitt hratt. Áætlun geri ráð fyrir að málið verði lagt fram í næsta mánuði og taki gildi 1. janúar næstkomandi.