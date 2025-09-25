Forhönnun er lokið vegna breytinga sem fyrirhugaðar eru á Lækjartorgi í Reykjavík. Ekki er þó hægt að halda áfram með næsta skref sem er verkhönnun á meðan beðið er eftir flóðamati frá Veitum. Málið er enn í vinnslu hjá Veitum þar sem útboðsgögn eru í undirbúningi og óljóst hvenær verkefninu lýkur.
Í mars 2022 var tilkynnt um „nýtt og spennandi“ hlutverk Lækjartorgs þegar úrslit voru kunngerð í hönnunarsamkeppni um Lækjartorg og aðliggjandi gatnarými. Það var tillagan Borgarlind sem unnin var í samstarfi Karres en Brands og Sp(r)int Studio sem vann keppnina og var þannig falið að hanna nýtt útlit Lækjartorgs.
Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkurborgar samþykkti svo í mars ári síðar að veita heimild fyrir áframhaldandi undirbúningi, verkhönnun og gerð útboðsgagna vegna endurhönnunar torgsins. „Lækjartorg er lykilrými í miðborginni og inngangurinn að Kvosinni sem er söguleg miðja borgarinnar. Með tillögunni er verið að lyfta upp mikilvægi svæðisins og gefa torginu þann sess og þýðingu sem staðsetning þess í miðborginni kallar á,“ segir meðal annars í greinargerð með tillögunni sem afgreidd var snemma árs 2023. Í umræddum áfanga sem snýr að endurhönnun á torginu sjálfu var kostnaður þá áætlaður um 355 milljónir, að frátöldum kostnaði vegna snjóbræðslu.
Síðan hefur málið verið í ferli innan borgarkerfisins en samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg er forhönnun lokið og verkhönnun í bígerð. Ekki sé þó hægt að halda áfram fyrr en flóðamat liggi fyrir frá Veitum. Beðið hafi verið eftir því síðan í vor, en verkefnið muni halda áfram þegar það liggi fyrir.
Samkvæmt svörum frá Veitum stendur nú yfir vinna við að undirbúa útboðsgögn til að láta ráðgjafa framkvæma flóðamat fyrir Kvosina og nærliggjandi svæði í samvinnu við Reykjavíkurborg. Ekki liggur fyrir nákvæmlega hvenær verkefnalok verða en Veitur búast við því að ráðgjafi verði kominn með verkefnið í hendurnar síðar í haust.