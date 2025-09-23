Innlent

Bíl­slys í Laugar­dal

Lovísa Arnardóttir skrifar
Dælubíll er á vettvangi.Varðstjóri vildi ekki gefa neitt upp um slysið.
Slökkvilið var kallað út á tíunda tímanum í kvöld vegna bílslyss í Laugardalnum. 

Á vef mbl.is segir að dælubíll sé á vettvangi og að varðstjóri hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu hafi staðfest það. Varðstjóri sagði í samtali við fréttastofu ekki geta gefið upp neinar upplýsingar um atvikið og vísaði á lögreglu. 

