Heiðra Ís­lendinga með því að gera 17. júní að fánadegi

Kristján Már Unnarsson skrifar
Þórður Bjarni Guðjónsson er ræðismaður Íslands á Grænlandi.
Þjóðhátíðardagur Íslendinga, 17. júní, er orðinn opinber fánadagur á Grænlandi, samkvæmt nýjum fánalögum sem tóku gildi í síðasta mánuði. Ræðismaður Íslands í Nuuk segir þetta kannski sýna í verki þann hlýhug sem Grænlendingar bera til Íslendinga.

Í fréttum Sýnar förum við til Grænlands. Í elsta hluta Nuuk, rétt ofan við Nýlenduhöfnina, sjáum við hús með skjaldarmerki Íslands. Þar er ræðismannsskrifstofa Íslands á Grænlandi.

Þar færir Þórður Bjarni Guðjónsson ræðismaður okkur ánægjuleg tíðindi af breyttum fánalögum Grænlendinga sem tóku gildi þann 1. ágúst síðastliðinn.

Ræðismannsskrifstofa Íslands í Nuuk.Egill Aðalsteinsson

„Og kannski sýnir í verki þann hlýhug sem þeir bera til okkar. Það voru samþykkt ný lög um flaggdaga hér á Grænlandi og þar er Ísland komið á lista,“ segir ræðismaður Íslands.

„Þar verður vonandi flaggað þá í framtíðinni þann sautjánda júní, á þjóðhátíðardegi okkar Íslendinga, okkur til heiðurs.“

Og ekki bara grænlenska fánanum heldur er sérstaklega kveðið á um að flagga megi íslenska fánanum, eins og heyra má um hér í frétt Sýnar:

Grænlendingar heiðruðu einnig Færeyinga og Inúíta í Kanada með sama hætti með því að gera þjóðhátíðardaga Færeyja og Nunavut að fánadögum. Í staðinn ákvað grænlenska þingið að hætta að flagga fyrir trúboðanum Hans Egede sem átti stóran þátt í að Grænland varð að danskri nýlendu.

Rúmt ár er frá því Þórður Bjarni tók við sem ræðismaður. En hvernig upplifir hann sjálfur að búa á Grænlandi?

„Mér finnst þetta bara stórkostlegt ævintýri. Þetta er náttúrlega allt öðruvísi heldur en heima.“

Dagur trúboðans Hans Egede hefur verið felldur niður sem opinber fánadagur á Grænlandi.Egill Aðalsteinsson

Einn stærsta muninn á samfélögunum segir ræðismaðurinn felast í mikilli bátaeign Grænlendinga enda sé landið án vegtenginga milli byggða.

„Þegar fólk ætlar að upplifa frelsið sem við fáum þegar við setjumst upp í bílinn og keyrum út á land þá fer fólkið í sína báta og siglir hérna um firðina. Það er það frelsi sem það upplifir. Svoleiðis að það má segja að bátar eru svona ígildi bíla á Íslandi.“

Jafnframt séu flugsamgöngur Grænlendingum mikilvægar og þar skipti hlutur Íslendinga máli.

Frá Nuuk. Flaggað verður fyrir Íslendingum á 17. júní ár hvert, samkvæmt nýjum fánalögum Grænlands.Egill Aðalsteinsson

„Og maður heyrir það þegar maður talar við fólk hérna að hlutur Íslands í flugsögunni hérna á Grænlandi er heilmikill. Við höfum komið þar víða við og sérstaklega og ekki hvað síst á austurströndinni.“

-Eru Íslendingar vel liðnir hérna?

„Almennt held ég að það verði að segja að við séum það. Og ég vona það í það minnsta. Ég heyri ekki annað. Allavega er ekki annað sagt við mig,“ svarar ræðismaðurinn Þórður Bjarni Guðjónsson.

Þórður Bjarni í viðtali við fréttamann Sýnar framan við ræðismannsskrifstofuna.Egill Aðalsteinsson

