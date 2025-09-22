„Eins og í lífinu er kastað í þig allskonar skít“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 22. september 2025 21:45 Halldór Árnason, þjálfari Breiðabliks, á hliðarlínunni í kvöld. Vísir/Diego „Þetta er bara eins svekkjandi og það verður,“ sagði Halldór Árnason, þjálfari Breiðabliks, eftir 1-1 jafntefli liðsins gegn Val í kvöld. Blikar voru með forystu í leiknum þegar venjulegum leiktíma lauk, en vítaspyrna í uppbótartíma skilaði Valsmönnum stigi. „Við vorum hrikalega góðir í fyrri hálfleik og alveg fram að markinu og komumst verðskuldað yfir. Auðvitað setja þeir okkur undir smá pressu en mér fannst þeir samt ekkert ógna okkur mikið. Við verjumst vel og mér fannst bara eins og við værum með þetta.“ „Mér fannst við hættulegir í skyndisóknum og líklegir til að komast í 2-0. En fótbolti er bara eins og hann er og eins og í lífinu er kastað í þig allskonar skít og annan leikinn í röð hérna á Hlíðarenda fáum við á okkur mark seint í uppbótartíma, sem er auðvitað bara mjög svekkjandi.“ „Bara hvernig þetta mark kemur. Ég átta mig ekki alveg á því og þarf að sjá þetta aftur - hvort það hafi verið eðlilegt að bæta við átta mínútum. Við vorum með tvær skiptingar og þeir tvær, það eru tvær mínútur. En sex í viðbót, ég veit ekki hvaðan þær koma,“ sagði Halldór einnig. „En þegar það er búið að setja skiltið upp vitum við að við þurfum að verjast í átta mínútur í viðbót. Svo hélt ég að við værum að sigla þessu heim þegar þessi hornspyrna kemur sem þeir fá vítið upp úr. Ég er ekki búinn að sjá þetta aftur, en mér fannst eins og Hólmar stökkvi upp og slái boltann með hendinni og þannig fá þeir hornið.“ „Ég tel að frammistaðan hafi verið nægilega góð til að vinna leikinn, alveg klárlega. Frábær frammistaða, bæði varnar- og sóknarlega. Alvöru hugur og andi í mönnum. Ég get í rauninni ekki beðið um meira,“ sagði Halldór að lokum. Besta deild karla Valur Breiðablik Mest lesið „Ætla ekki að segja hvað gerðist í þriðja hring“ Sport Guðjón Ingi fagnaði í nótt á nýju brautarmeti Sport Uppgjörið: Valur - Breiðablik 1-1 | Hádramatískar lokamínútur skiluðu Valsmönnum stigi Íslenski boltinn Reyna allt til að stöðva að UEFA setji Ísrael í bann Fótbolti Guðmundur rekinn frá Fredericia Handbolti Haaland sýndi morðhótun eftir að hafa náð Solskjær Enski boltinn „Ömurleg frammistaða hjá gæjunum í gulu búningunum“ Íslenski boltinn Markatalan 10-1 eftir að Lárus Orri fann liðið sitt Íslenski boltinn Braut lítt notaða reglu: „Þetta er mjög áhugavert“ Enski boltinn Segir Man. City hafa verið beitt ósanngirni fyrir stórleikinn Enski boltinn Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri „Fannst við klárlega með miklu fleiri og betri færi“ „Eins og í lífinu er kastað í þig allskonar skít“ Höskuldur um vítaspyrnudóminn umdeilda: „Grimmt að dæma hendi á þetta“ Meistararnir með ósannfærandi sigur á nýliðum Pisa Bonmatí vann þriðja árið í röð De Zerbi sá rautt í sigri sinna manna á PSG Barcelona án tveggja öflugra leikmanna næstu vikurnar Uppgjörið: Valur - Breiðablik 1-1 | Hádramatískar lokamínútur skiluðu Valsmönnum stigi Hörður Björgvin búinn að finna sér nýtt lið Segir Man. City hafa verið beitt ósanngirni fyrir stórleikinn Markatalan 10-1 eftir að Lárus Orri fann liðið sitt Mætti tveimur mínútum of seint og var settur á bekkinn Fóru yfir breytta nálgun Guardiola: „Þetta var 7-3-0 á tímabili“ Í vanda eftir að hafa sýnt löngutöng Gullboltinn veittur í kvöld: Dembélé líklegastur til að hreppa hnossið en PSG á leik Aldrei verið minna með boltann í sex hundruð leikjum Sjáðu vítadóminn í Víkinni og öll mörk gærdagsins Haaland sýndi morðhótun eftir að hafa náð Solskjær Braut lítt notaða reglu: „Þetta er mjög áhugavert“ Reyna allt til að stöðva að UEFA setji Ísrael í bann Frestaður stórleikur skarast á við afhendingu Gullknattarins Sjáðu allt helsta úr stórleiknum og fimmtu umferð Arteta fyrstur í fimm deildarleiki í röð án taps gegn Guardiola Göfuglyndur Guardiola: „Heilt yfir var Arsenal betri aðilinn“ „Stefnan sett á topp fjallsins og við reynum að klífa þangað“ „Ömurleg frammistaða hjá gæjunum í gulu búningunum“ Kátt á hjalla í Katalóníu Meistararnir á beinu brautina eftir tvo tapleiki í röð „Verðum að passa okkur að fara ekki í fórnarlambsgír“ Sjá meira