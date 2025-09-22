Tæplega sex kíló af kókaíni fundust í bifreið sem flutt var með fraktskipi til Þorlákshafnar í sumar. Þrír erlendir ríkisborgarar sitja enn í gæsluvarðhaldi vegna málsins en upphaflega voru sex manns handteknir í tengslum við það í júlí.
Þetta segir í tilkynningu frá lögreglu. Hún hafi nú lokið rannsókn á fíkniefnamálinu sem lögregla segir umfangsmikið. Málið sé nú komið í ákærumeðferð hjá embætti héraðssaksóknara.
Rannsókn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu var unnin í samstarfi við tollgæsluna og lögregluna á Suðurlandi. Þá naut lögregla aðstoðar sérsveitar ríkislögreglustjóra í tengslum við málið, að því er fram kemur í tilkynningu lögreglu.