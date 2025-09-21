Þorgerður Katrín var endurkjörin formaður Viðreisnar á landsþingi þeirra í dag. Hún var ein í framboði og því sjálfkjörin.
Þorgerður hlaut 98,9 prósent greiddra atkvæði á þinginu sem fer fram á Gran Hótel um helgina. Hún hefur gengt embættinu frá árinu 2017 og gegnir einnig núna embætti utanríkisráðherra.
„Ég er þakklát fyrir traustið og þann mikla kraft sem endurspeglast á þessu landsþingi. Viðreisn hefur á síðustu árum sannað að við stöndum með hagsmunum almennings og erum mikilvægt hreyfiafl í íslenskum stjórnmálum. Við munum áfram vinna að stöðugleika í efnahagsmálum, jafnrétti í samfélaginu og opnu, alþjóðlegu samstarfi sem styrkir stöðu Íslands,“ er haft eftir Þorgerði í tilkynningu frá Viðreisn.