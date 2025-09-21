Afgangsgler fær nýtt líf á sýningu í HAKK gallerý

Ný sýning Johönnu Seeleman, Vitrun, opnaði í HAKK gallerý við Óðinsgötu 1 á föstudag. Á sýningunni vinnur hún með Íspan-Glerborg, Anders Vange glerlistamanni og Hildiberg lýsingarhönnuðum að því að gefa gleri sem annars væri urðað, nýtt líf.
Í tilkynningu um sýninguna kom fram að þannig sýni hún hvernig hönnuðir geta notað sína sérþekkingu og hugvit til þess að tengja saman, með jákvæðum formerkjum, handverksmenn og iðnfyrirtæki, svo úr verða töfrandi lausnir, ferlar og gripir.
Johanna Seelemann útskrifaðist úr vöruhönnun frá Listaháskóla Íslands árið 2016 og frá Design Academy Eindhoven 2019. Johanna hefur áður sýnt í Victoria & Albert Museum, Hönnunarsafninu í London, textílsafninu í Tilburg, Hönnunarsafninu í Helsinki, auk þess að hljóta tilnefningu til Ralph Saltzman verðlaunanna og komast á lista Dezeen yfir mest spennandi ungu hönnuðina árið 2023.
Íspan-Glerborg hefur verið starfrækt í yfir 50 ár og framleiðir fjölbreytt gler fyrir byggingar.
„Þar sem náttúruleg steinefni eru uppistaðan í gleri má segja að allur afskurður sem fellur til í ferlinu sé hráefni sem auðvelt er að gefa nýtt líf. Íspan-Glerborg leggur áherslu á að blása nýju lífi í afskurðinn sem fellur til í framleiðslunni og endurspeglast það í verkefninu Vitrum,“ segir í tilkynningunni.
Sýningin stendur frá 19. september til 15. nóvember í HAKK gallery. HAKK er þverfaglegur vettvangur hönnunar sem er ætlað að skapa frjóan jarðveg fyrir handverk og smáframleiðslu. HAKK heldur nokkrar sýningar á ári þar sem hver og ein sýning hefur skýra stefnu, áherslu á efni, aðferð og hugmyndafræði.
Vitrum er röð glerverka sem sprettur upp úr ófullkomnum efnis- og endurvinnsluferlum hérlendis. Hver munur er búinn til úr glerbrotum og afskurði sem fellur til við framleiðslu. Brotin eru brædd og endurmótuð, og sækja lögun sína í nákvæmni handverksmannsins og ófyrirsjáanleika fljótandi efnis.
Í samstarfi við glerblásarann Anders Vange hjá Reykjavík Glass og Hildiberg lýsingarstúdíó hefur hönnuðurinn Johanna Seelemann þróað form þar sem andrúmsloftið fær að seytla inn. Litlar loftbólur, hárfínar ójöfnur og lekandi áferð - það sem væru alla jafna kallaðir vankantar - verða hins vegar að lykileinkennum hvers verks. Glerið er parað við kolaðan við sem minnir á sviðin verkfærin sem glerblásarar nota til að móta og ferja glóðheitan efnivið sinn.
Gler sem fellur til á Íslandi er yfirleitt urðað og má því segja að sé vannýtt uppspretta hráefnis. Verkin á sýningunni eru sköpuð með ferli sem má auðveldlega endurtaka og bera vitni um að skapa megi nýja, einstaka muni úr afgangsgleri. Hver munur, hvort sem hann er vasi eða hilla, heldur efnafræðilegum hreinleika glersins og tryggir þannig að munina má endurvinna í framtíðinni, jafnvel þótt þeir séu hver og einn eigulegur safngripur.
Gagnsæi verður skýjað; sléttir, felldir fletir ummyndast í áferðarríkar samsetningar lofts og ljóss. Breytileikinn er ríkjandi og vitnar um samstarf efnis og skapara. Þetta samtal - milli aðhalds og ráðsnilldar, milli hendingar og ætlunar - segir fyrir um einkenni hvers hlutar. Vitrum er í senn óður til varðveislu og umbreytingar.
Vitrum er sett upp af HAKK Gallerý með stuðningi Hönnunarsjóðs, Handverks og hönnunar og Íspan Glerborgar. Hver munur er einstakur og númeraður og aðeins til sölu hjá galleríinu.