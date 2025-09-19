Erlent

Ís­lendingur grunaður um morð í Sví­þjóð

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Hinn grunaði sást kaupa sér ís á öryggismyndavélum rétt fyrir morðið.
Hinn grunaði sást kaupa sér ís á öryggismyndavélum rétt fyrir morðið. Lögreglan í Svíþjóð

Sænski vefmiðillinn Samnytt heldur því fram að rúmlega fertugur maður sem grunaður er um að hafa skotið 63 ára gamla konu til bana á heimili hennar í október í fyrra, sé Íslendingur. Maðurinn hefur verið ákærður fyrir verknaðinn ásamt tveimur öðrum, manni á sextugsaldri og konu á fertugsaldri.

Samkvæmt umfjöllun sænska ríkisútvarpsins frá október þegar morðið var framið og hin grunuðu úrskurðuð í gæsluvarðhald, var konan móðir manns sem tengdist undirheimunum í Stokkhólmi og nágrenni. Víg hennar hafi verið hefndaraðgerð í garð mannsins.

Sonur hennar hafi skotið 28 ára gamlan mann til bana í Husby í maí 2021, verið handtekinn og ákærður en málinu hafi lokið með sýknu.

Fram kemur í umfjöllun sænskra miðla að konan hafi verið virk í stjórnmálastarfi fyrir jafnaðarmannaflokk Svíþjóðar, Socialdemokraterna, ásamt því að vera virk í kirkjustarfi í sinni sókn, í Akella í Norðvestur-Stokkhólmi.

Sms-samskipti hinna ákærðu. Samið var um greiðslu fyrir verknaðinn og fleiri dráp, en aldrei varð af þeim.Lögreglan í Svíþjóð

Efst í annars læstri grein Samnytt má sjá mynd af hinum meinta Íslendingi, sem er 41 árs.

Samkvæmt sms-skilaboðum og upptökum af símtölum sem lögreglan hefur undir höndum, er útlit fyrir að hinn meinti Íslendingur hafi verið verið ráðinn í verkið gegn greiðslu.

Í símaupptöku sem lögreglan hefur undir höndum má heyra manninn og þann sem keypti af honum þjónustuna leggja á ráðin um fleiri morð, en þar ræddu þeir vopn, aðferðir og greiðslu.

Í frétt Morgunblaðsins um málið segir að í kjölfar drápsins virðist skyttan hafa þjáðst af miklum samviskukvölum og skrifað á samfélagsmiðilinn Instagram að hann gæti ekki lifað með sjálfum sér eftir verknaðinn.

Hann hafi svo játað í kjölfarið að konan hafi verið ráðin af dögum að undirlagi Dalen-klíkunnar í Stokkhólmi. Í upptöku af símtölum hans hafi svo reyndar mátt heyra hann segja að meðákærða, konan á fertugsaldri, hafi birt þann texta.

Maðurinn játaði í yfirheyrslu í vor að hafa myrt konuna, en hin tvö meðákærðu neita allri sök í málinu.

Svíþjóð Erlend sakamál Íslendingar erlendis

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið