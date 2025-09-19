Karlmaður á fimmtugsaldri er grunaður um kynferðisbrot gegn dreng á miðstigi í grunnskóla, eftir að hafa brotist inn í herbergi hans aðfaranótt sunnudags. Meðal þess sem er til rannsóknar er hvort maðurinn hafi haft samræði við drenginn.
Þetta herma heimildir fréttastofu. Greint var frá því í gær að maðurinn hefði verið handtekinn um helgina vegna gruns um að hafa farið inn á heimili fjölskyldu í Hafnarfirði og brotið þar á barni.
Héraðsdómur féllst á þriggja daga gæsluvarðhald yfir karlmanninum að kröfu lögreglu. Hann losnaði úr gæsluvarðhaldi í fyrradag og fór lögregla ekki fram á lengra varðhald yfir manninum því hún taldi lagaleg skilyrði ekki uppfyllt.
Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðsstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við fréttastofu að þótt ekki hafi verið krafist gæsluvarðhalds líti lögregla málið mjög alvarlegum augum. Rannsókn sé í fullum gangi.
Hún segir lögreglu hafa verið búna að tryggja alla þá rannsóknarhagsmuni sem tryggja þurfti og því hafi ekki verið talið að maðurinn gæti spillt rannsókninni yrði honum sleppt úr haldi. Því hafi ekki verið talin ástæða til þess að fara fram á gæsluvarðhald yfir manninum á grundvelli rannsóknarhagsmuna.
Einnig er hægt að fara fram á gæsluvarðhald yfir sakborningum á grundvelli almannahagsmuna. Hildur Sunna segir að til þess þurfi sterkur grunur að liggja fyrir. Sterkur grunur sé lagalegt hugtak sem feli í sér að mál þurfi að vera upplýst að fullu. Slíkur sterkur grunur hafi ekki verið talinn vera uppi í málinu og því hafi manninum verið sleppt lausum.
Hildur Sunna segist ekki geta tjáð sig nákvæmlega um það hversu gamalt barnið sé né hvers kyns. Um sé að ræða ungt barn sem sé ekki að nálgast fullorðinsaldur. Sem áður segir herma heimildir fréttastofu að barnið sé drengur á miðstigi í grunnskóla. Miðstig nær yfir fjórða til sjöunda bekk grunnskóla.
Hún segir að þrátt fyrir að sterkur grunur liggi ekki fyrir í málinu sé uppi rökstuddur grunur um að maðurinn hafi framið kynferðisbrot. Rannsókn málsins sé stutt á veg komin en hafi þegar leitt í ljós að hræðilegir atburðir hafi átt sér stað á heimili drengsins.
Heimildir fréttastofu herma að drengurinn hafi vaknað um miðja nótt og maðurinn hafi þá verið kominn inn í herbergi hans og að til rannsóknar sé hvort maðurinn hafi haft við hann samræði.
Hildur Sunna segir að lokum að lögregla telji málið vera þess eðlis að fólk þurfi ekki að óttast að það endurtaki sig, þrátt fyrir að maðurinn gangi laus.
„Fólk ætti ekki að bregðast við að óþörfu vegna þessa máls, bara að halda sínu striki.“