KA svo gott sem gulltryggði veru sína í efstu deild með 4-2 sigri á KR á Greifavellinum í fyrstu umferð neðri hluta deildarinnar eftir tvískiptingu. KR aftur á móti í fallsæti þegar fjórar umferðir eru eftir og áhyggjur Vesturbæinga minnka ekki. KR leiddi 2-1 í hálfleik en KA menn sneru taflinu við í þeim síðari og unnu sanngjarnan sigur.
Leikurinn fór nokkuð fjörlega af stað og voru það gestirnir sem tóku forystuna eftir þrettán mínútna leik og var markið ekki af síðri endanum. Boltinn gekk vel á milli manna á dágóðan tíma án þess að leikmenn KA kæmust nálægt honum og að lokum var það Amin Cosic sem átti hælsendingu á Aron Sigurðarson sem skilaði boltanum snyrtilega í netið.
Það tók KA aðeins tæpar tíu mínútur að svara með jöfnunarmarki og það gerðir Ingimar Stöle með skoti lang fyrir utan teig eftir að KR-ingar höfðu hreinsað boltann frá eftir hornspyrnu. Arnar Freyr Ólafsson í marki KR var í boltanum og hefði líklega átt að gera betur.
KA varð fyrir blóðtöku eftir rúman hálftíma þegar Steinþór Már markvörður fór af velli vegna meiðsla og inn fyrir hann kom William Tönning.
KA fékk frábært tækifæri til að komast yfir þegar Hallgrímur Mar komst inn á teig en var of lengi að athafna sig og færið rann út í sandinn.
Örstuttu seinna, á 43. mínútu, markamínútunni frægu, komst KR svo aftur í forystu með frábæru marki Arons Sigurðarsonar en hann vippaði boltanum skemmtilega yfir Tönning fyrir utan teig sem gat ekkert annað en horft á eftir boltanum svífa í netið.
KR því 2-1 yfir í hálfleik.
Það var allt annað að sjá til KA liðsins í síðari hálfleik og jafnaði Birnir Snær leikinn á upphafsmínútum hans. Jóan Símun átti fyrirgjöf frá vinstri og Birnir lagði boltann frábærlega fyrir sig í fyrstu snertingu á lofti og skilaði boltanum í markið, virkilega vel gert.
Stuttu síðar slapp Birnir einn í gegn í skyndisókn eftir sendingu frá Hallgrími Mar en Amin Cosic og Atli Sigurjónsson fylgdu fast á hæla hans og Amin braut loks á Birni við vítateigslínuna og brot dæmt og KA menn heimtuðu rautt spjald en gult spjald fór á loft og mat Gunnar Oddur dómari það líklega þannig að Atli Sigurjónsson hafi verið aftasti maður en ekki Amin Cosic.Hallgrímur Mar tók fasta aukaspyrnu með fram jörðinni sem Arnar Freyr varði út í teiginn beint fyrir Birni Snæ sem setti boltann auðveldlega í markið og kom KA í 3-2 forystu.
KR leitaði að jöfnunarmarki út leikinn án þess þó að banka neitt harkalega á dyrnar hjá KA mönnum sem vörðust vel og fengu einnig sín færi.
Það var svo komið fram á fjórðu mínútu uppbótatíma þegar Andri Fannar Stefánsson innsiglaði sigur KA með marki eftir skyndisókn og góðan undirbúning frá Degi Inga Valssyni. Þess má til gamans geta að Andri er 34 ára uppalinn KA maður sem hefur ekki spilað mínútu síðan hann spilaði átta mínútur í fyrstu umferð, einmitt gegn KR.
Lokatölur 4-2 heimamönnum í vil.
Atvik leiksins
Mörg falleg mörk í þessum leik og erfitt að velja en ég ætla taka fyrsta mark KR sem Aron Sigurðarson skorar. KR hélt boltanum í vel yfir mínútu og áttu 27 sendingar sín á milli áður en Aron átti frábært skot í netið eftir hælsendingu. Þetta er fótboltinn sem Óskar vill sjá.
Stjörnur og skúrkar
Birnir Snær Ingason og Hallgrímur Mar Steingrímsson voru frískastir hjá KA í dag. Aron Sigurðarson var yfirburðamaður hjá KR og skoraði bæði mörk liðsins. Matthias Præst Nielsen komst einnig vel frá sínu og gaf eina stoðsendingu.
Dómarinn
Ágætis leikur hjá Gunnari en nokkur atriði sem ég skildi bara alls ekki. Það er spurning hvort Amin Cosic hefði átt að fá rautt spjald þegar hann braut á Birni Snæ sem var að sleppa einn í gegn en mögulega rétt ákvörðun þar sem Atli Sigurjónsson var líklega aftasti varnarmaður, en hann hefði þó líklega alls ekki bjargað markinu.
Stemning og umgjörð
Rúmlega 400 áhorfendur á Greifavellinum en stemningin ekki mikil, en kalt var í veðri og langt liðið á tímabilið. Umgjörðin góð að vana.
„Verður bara að koma í ljós“
Birnir Snær Ingason, leikmaður KA, skoraði tvö mörk í 4-2 sigri gegn KR á Akureyri í dag og hefur heldur betur reynst mikill fengur fyrir norðanmenn eftir komu sína um mitt sumar.
Birnir kom inn á það að frammistaða sín og liðsins hafi alls ekki verið góð í fyrri hálfleik en mun betri í þeim seinni sem skildi á endanum liðin að.
„Bara mjög vel sko. Feginn einhvern veginn, því fyrri hálfleikurinn var alls ekki góður hjá okkur, breyttum aðeins til í hálfleik og Haddi (Hallgrímur Jónasson) lét nokkur fögur orð detta þarna í hálfleik og breyttum kerfinu og stigum aðeins meira á þá og það gekk töluvert betur og það var ansi ljúft að sjá Andra (Fannar Stefánsson) græja þetta 4-2 þarna í lokin.“
KA fór í útfærslu af 3-5-2 kerfi í seinni hálfleik sem gekk mun betur, en hvað fannst Birni ganga betur við það?
„Það var allt eitthvað svo lélegt í fyrri hálfleik, mér fannst eiginlega bara allt breytast, svo kemur Markús (Máni Pétursson) ungi gæjinn þvílíkt agressífur inn, hann var geggjaður þegar hann kom inn, kemur líka góður inn Tönning í markinu. Allir voru bara einhvern veginn með miklu meiri orku og við náðum að stíga meira á þá, þeir voru bara eitthvað að leika sér með boltann fyrir utan teig hjá okkur í fyrri hálfleik og við náum að mæta þeim bara af miklu meiri krafti og svo náttúrulega opnast leikurinn og við náðum að nýta það.“
„Ég hlakkaði til fyrir þessum leik en svo eftir fyrri hálfleikinn var mig nú ekkert mikið að hlakka það mikið til. Það gekk ekkert upp í fyrri hálfleik, ég hélt það yrði meiri veisla sko, svo var það ekki en í seinni hálfleik opnaðist þetta aðeins og mér finnst KR liðið ógeðslega skemmtilegt og ég elska að horfa á þetta lið, skemmtilegur hlutir í gangi, þetta var skemmtilegt“, sagði Birnir aðspurður hvort leikur gegn liði eins og KR sé ekki skemmtilegur fyrir hann.
Ertu sáttur með þína eigin frammistöðu?
„Í seinni hálfleik já, í fyrri hálfleik var hún hræðileg“, sagði Birnir og skellti upp úr áður en hann hélt áfram:
„Hún var alveg hræðileg í fyrri hálfleik, mörkin telja í þessu, það er ekki oft sem ég skora tvö mörk í leik en þegar ég geri það er ég ekkert þvílíkt on it í leiknum eins og í dag en ég náði að skora tvö mörk og er sáttur með það og við vinnum náttúrulega leikinn líka.“
KA fer langleiðina með að tryggja vera sína í efstu deild með sigrinum í dag og því ekki úr vegi að spurja Birni hvort hann hafi velt fyrir sér möguleikanum að vera áfram hjá KA á næsta tímabili, en samningur hans rennur út eftir þetta tímabil.
„Í rauninni ekki sko, maður eiginlega veit það ekki, það verður bara að koma í ljós. Okkur líður allavega mjög vel hérna, mér og fjölskyldunni, hefur gengið vel og gott lið og góður bær en svo kemur það bara í ljós.
Ertu þá opinn fyrir möguleikanum að vera áfram ef gott boð kemur frá KA?
„Já já, aldrei að vita“, sagði Birnir að lokum.
KR beið lægri hlut gegn KA fyrir norðan í dag, lokatölur 4-2 fyrir þeim gulklæddu, og er KR því í fallsæti þegar fjórar umferðir eru óleiknar af neðri hlutanum eftir tvískiptingu deildarinnar.