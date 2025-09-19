Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu taldi sig skorta lagaskilyrði til að krefjast áframhaldandi gæsluvarðhald yfir karlmanni sem grunaður er um að hafa farið inn á heimili í Hafnarfirði að næturlagi um helgina og brotið á ungu barni.
RÚV greindi frá því í gærkvöldi að karlmaður á fimmtugsaldri hefði verið handtekinn eftir að hafa aðfaranótt sunnudags farið inn á heimili fjölskyldu sem hann þekkir og brotið á barninu.
Héraðsdómur féllst á þriggja daga gæsluvarðhald yfir karlmanninum að kröfu lögreglu. Hann losnaði úr gæsluvarðhaldi í fyrradag og fór lögregla ekki fram á lengra varðhald yfir manninum því hún taldi lagaleg skilyrði ekki uppfyllt.
Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðsstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við fréttastofu að þótt ekki hafi verið krafist gæsluvarðhalds líti lögregla málið mjög alvarlegum augum. Rannsókn sé í fullum gangi.
