Stjórnvöld í Kreml hafa vísað ákvörðun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um að þau bæru ábyrgð á því að farþegaþota Malaysia Airlines var skotin niður yfir Úkraínu árið 2014 til Alþjóðasakamáladómstólsins. Rússar hafa alla tíð neitað að axla ábyrgð á því að hátt í þrjú hundruð manns týndu lífi.
Ákvörðun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í maí um að Rússa bæru ábyrgð á örlögum flugs MH17 var sú fyrsta þar sem stofnunin tók afstöðu til deilu á milli aðildarríkja hennar. Hollensk og áströlsk stjórnvöld kröfðust ákvörðunarinnar en flestir farþega vélarinnar voru þaðan.
Rússneska utanríkisráðuneytið sagðist hafa áfrýjað ákvörðuninni á „öllum forsendum“. Á meðal þeirra var að stofnunin hefði ekki haft umboð til að taka ákvörðunina en einnig um efnisleg atriði. Stofnunin hefði ekki látið rannsaka atvikið ítarlega heldur reitt sig á niðurstöður hollenskra rannsakenda.
Hollenskur dómstóll dæmdi tvo Rússa og einn úkraínskan aðskilnaðarsinna seka um að hafa skotið flugvélina niður árið 2022. Upphaflega fóru Hollendingar og Ástralar fram á að Alþjóðasakamáladómstóllinn tæki málið fyrir en Rússar beittu neitunarvaldi til að koma í veg fyrir það.
Niðurstaða hollensku rannsóknarinnar var að flugvélin, með 298 manns um borð, hefði verið skotin niður með Buk-flugskeyti sem Rússar létu rússneska aðskilnaðarsinna fá. Rússar hafa alla tíð þrætt fyrir að þeir hafi átt nokkurn þátt í harmleiknum. Rannsakendurnir sögðu að rússnesk stjórnvöld hefðu ítrekað sent þeim fölsuð gögn eftir að vélin var skotin niður.