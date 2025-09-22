The Ultimate Eagles halda tónleika í Hörpu The Ultimate Eagles sýning 22. september 2025 11:49 The Ultimate Eagles samanstendur af fimm heimsklassa tónlistarmönnum sem deilt hafa sviði með tónlistarmönnum eins og Queen, Stevie Wonder, Paul McCartney og að sjálfsögðu sjálfum Eagles. The Ultimate Eagles koma til Íslands í fyrsta skipti og halda tónleika í Hörpu 21. febrúar á næsta ári. The Ultimate Eagles er almennt talin fremsta tónleikasýning heims til heiðurs Eagles. Um er að ræða alþjóðlega tónleikasýningu sem hefur verið sýnd frammi fyrir meira en milljón manns á heimsvísu með mjög vel heppnuðum tónleikaferðalögum á Norðurlöndunum sem og víðar í Evrópu auk Ástralíu og Nýja Sjálandi. The Ultimate Eagles er orðið stórt og sjálfstætt nafn og meðlimir virtir og vel metnir af tónlistariðnaðinum og elskaðir af gríðarlega stórum aðdáendahópi. The Ultimate Eagles samanstendur af fimm heimsklassa tónlistarmönnum sem hafa spilað allan sinn tónlistarferil á hæsta stigi. Þeir hafa spilað á tónlistarhátíðum og deilt sviðinu með tónlistarmönnum eins og Queen, Status Quo, Roger Daltrey, Lulu, Van Morrison, Cliff Richard, Joe Cocker, Stevie Wonder, Paul McCartney, Ringo Starr og að sjálfsögðu sjálfum Eagles. Á heimsvísu eru þeir taldir hinir bestu í heiðursflutningi á tónlist Eagles. Hljómsveitin flytur klassísk lög frá öllum hljómplötum og öllum tímabilum, og skila af sér 40 árum af snilld með bæði nákvæmni og virðingu. Magnaður söngur og goðsagnakennd gítarsóló eru endursköpuð af einlægni í frægum lögum eins og Hotel California, Life in the Fast Lane, Take it Easy, Lyin’ Eyes, Desperado, Take It To The Limit, Peaceful Easy Feeling og fleirum. The Ultimate Eagles tónleikarnir koma í kjölfarið á öðrum leiðandi tónleikaviðburðum sem breska fyrirtækið Jamboree Entertainment hafa komið með til landsins. Í lok mánaðarins munu íslenskir áhorfendur geta notið kántrítónleikana A Country Night in Nashville þann 27. september og daginn eftir verða tvær sýningar á Mania: The ABBA Tribure en allar þrjár sýningarnar verða í Hörpu. Í september sl. kom fyrirtækið með Emilio Santoro sem Elvis í fyrsta skipti til Íslands í kjölfarið á sigri hans í The Ultimate Elvis Tribute Contest 2024. James Cundall eigandi Jamboree Entertainment segir að fyrirtækið vilji setja sér það markmið að koma með alþjóðlega tónlistarviðburði af hæstu gráðu til Íslands og er spenntur að undirbúa fleiri slíka viðburði í Hörpu á næsta ári sem verða kynntir á næstu mánuðum. Miðaverð áThe Ultimate Eagles er á bilinu 5.990 til 15.990 kr og eru miðar komnir í sölu á harpa.is og tix.is. Tónleikasýningin verður haldin laugardaginn 21. febrúar nk í Eldborgarsal Hörpu kl. 20.00. Tónleikar á Íslandi Tónlist Harpa Mest lesið Stjörnulífið: Dætur Jóns Ásgeirs og Geirs H. Haarde giftu sig Lífið Hágrét þegar hún sagði mömmu að hún tæki ekki við búðinni Lífið Með Banksy í stofunni heima Menning Lítill rappari á leiðinni Lífið Fátt skemmtilegra en að klappa Einari á afturendann á almannafæri Lífið Fluttur á spítala eftir mislukkað áhættuatriði Bíó og sjónvarp Ljúffengar uppskriftir undir tuttugu mínútum Lífið Haustlestur: Gotneskur drungi, magnaður sannleikur og boltarnir hans Trump Lífið Sjö rétta líbönsk veisla sem þú mátt alls ekki missa af! Lífið samstarf Fullkomnunarárátta: Óánægð með okkur eða aðra, klárum ekki, sköpum togstreitu og fleira Áskorun Fleiri fréttir The Ultimate Eagles halda tónleika í Hörpu Sjö rétta líbönsk veisla sem þú mátt alls ekki missa af! Hlaupaæfing með Rakel Maríu á Heilsudögum í Hagkaup tókst afar vel Uppselt, uppselt og aukatónleikum bætt við Sumar á Sýrlandi Skapaðu góðar minningar með Heimsferðum Þróaði vörur sem breyttu hans eigin lífi Lærðu að tala við gervigreindina og fá svör sem virka! Þykkari augnhár og augabrúnir – vísindin á bak við UKLASH Opnunarhátíð í Ríteil Kids „við erum að drukkna í fötum“ Hætti að þurfa að ryksuga upp hárin eftir hverja sturtu Ný svefnlína sem hjálpar þér að sofna, sofa og vakna hress! Með stimpil upp á ekta spænska matarmenningu Með stimpil upp á ekta spænska matarmenningu Er hárið skemmt eða bara þurrt? Opna Preppbarinn í Keflavík og bjóða 50% afslátt Stjörnum prýdd dagskrá Bylgjunnar í Hljómskálagarðinum Stöðugt á ferð og flugi með sterkari skrokk Víkurverk hefur allt fyrir ferðalagið og meira til Hver dáleiðsla er spennandi og ófyrirsjáanlegt ferðalag Fann lausn við verkjunum sem breytti öllu Egill, Valgeir og Sigurður Bjóla saman á sviði í fyrsta sinn síðan 1976 Sjá meira