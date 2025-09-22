Lífið samstarf

The Ultimate Eagles halda tón­leika í Hörpu

The Ultimate Eagles sýning
The Ultimate Eagles samanstendur af fimm heimsklassa tónlistarmönnum sem deilt hafa sviði með tónlistarmönnum eins og Queen, Stevie Wonder, Paul McCartney og að sjálfsögðu sjálfum Eagles.
The Ultimate Eagles samanstendur af fimm heimsklassa tónlistarmönnum sem deilt hafa sviði með tónlistarmönnum eins og Queen, Stevie Wonder, Paul McCartney og að sjálfsögðu sjálfum Eagles.

The Ultimate Eagles koma til Íslands í fyrsta skipti og halda tónleika í Hörpu 21. febrúar á næsta ári. The Ultimate Eagles er almennt talin fremsta tónleikasýning heims til heiðurs Eagles.

Um er að ræða alþjóðlega tónleikasýningu sem hefur verið sýnd frammi fyrir meira en milljón manns á heimsvísu með mjög vel heppnuðum tónleikaferðalögum á Norðurlöndunum sem og víðar í Evrópu auk Ástralíu og Nýja Sjálandi. The Ultimate Eagles er orðið stórt og sjálfstætt nafn og meðlimir virtir og vel metnir  af tónlistariðnaðinum og elskaðir af gríðarlega stórum aðdáendahópi.

The Ultimate Eagles samanstendur af fimm heimsklassa tónlistarmönnum sem hafa spilað allan sinn tónlistarferil á hæsta stigi. Þeir hafa spilað á tónlistarhátíðum og deilt sviðinu með tónlistarmönnum eins og Queen, Status Quo, Roger Daltrey, Lulu, Van Morrison, Cliff Richard, Joe Cocker, Stevie Wonder, Paul McCartney, Ringo Starr og að sjálfsögðu sjálfum Eagles.

Á heimsvísu eru þeir taldir hinir bestu í heiðursflutningi á tónlist Eagles. Hljómsveitin flytur klassísk lög frá öllum hljómplötum og öllum tímabilum, og skila af sér 40 árum af snilld með bæði nákvæmni og virðingu. 

Magnaður söngur og goðsagnakennd gítarsóló eru endursköpuð af einlægni í frægum lögum eins og Hotel California, Life in the Fast Lane, Take it Easy, Lyin’ Eyes, Desperado, Take It To The Limit, Peaceful Easy Feeling og fleirum.

The Ultimate Eagles tónleikarnir koma í kjölfarið á öðrum leiðandi tónleikaviðburðum sem breska fyrirtækið Jamboree Entertainment hafa komið með til landsins. Í lok mánaðarins munu íslenskir áhorfendur geta notið kántrítónleikana A Country Night in Nashville þann 27. september og daginn eftir verða tvær sýningar á Mania: The ABBA Tribure en allar þrjár sýningarnar verða í Hörpu. 

Í september sl. kom fyrirtækið með Emilio Santoro sem Elvis í fyrsta skipti til Íslands í kjölfarið á sigri hans í The Ultimate Elvis Tribute Contest 2024.

James Cundall eigandi Jamboree Entertainment segir að fyrirtækið vilji setja sér það markmið að koma með alþjóðlega tónlistarviðburði af hæstu gráðu til Íslands og er spenntur að undirbúa fleiri slíka viðburði í Hörpu á næsta ári sem verða kynntir á næstu mánuðum.

Miðaverð áThe Ultimate Eagles er á bilinu 5.990 til 15.990 kr og eru miðar komnir í sölu á harpa.is og tix.is. Tónleikasýningin verður haldin laugardaginn 21. febrúar nk í Eldborgarsal Hörpu kl. 20.00.

Tónleikar á Íslandi Tónlist Harpa


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.