Í kvöldfréttum Sýnar ræðum við við fyrrverandi vararíkissaksóknara, sem segir það hafa reynt á taugakerfið að sitja undir áreiti og hótunum Mohamad Kourani. Hann hafi óttast um líf fjölskyldu sinnar og fagnar því að Kourani verði vísað úr landi. Hann óttast að hann muni eiga auðvelt með að snúa aftur til landsins þrátt fyrir endurkomubann.
Ekið var á starfsmann malbikunarfyrirtækisins Colas í gær. Ökumaðurinn, sem flúði vettvang, gaf í þegar starfsmaðurinn gaf merki um að stöðva með þeim afleiðingum að slinkur kemur á höndina. Deildarstjóri öryggis hjá Colas segir uppákomur sem þessar vera daglegt brauð.
Þó nokkrum hefur verið sagt upp störfum í Bandaríkjunum eftir að hafa tjáð sig um áhrifavaldinn og íhaldsmanninn Charlie Kirk sem var myrtur fyrir viku. Þáttastjórnandinn Jimmy Kimmel bættist í þann hóp í dag sem Bandaríkjaforseti fagnar. Málið verður rætt í myndveri.
Donald Trump Bandaríkjaforseti og Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, héldu í dag sameiginlegan blaðamannafund um fund þeirra í morgun. Við fáum að heyra hvað leiðtogarnir höfðu að segja um stríðið milli Rússlands og Úkraínu.
Raunvirði íbúða er tekið að lækka á ný. Í nýrri skýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar kemur fram að helmingur nýrra íbúða hafi staðið óseldur í meira en tvö hundruð daga.
Arnór Atlason verður þjálfari Holstebro næstu þrjú árin. Hann segir að starfið fari vel saman við aðstoðarlandsliðs þjálfarastöðuna
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18.30