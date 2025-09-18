Allt bendir til að forysta Viðreisnar verði óbreytt eftir landsþing flokksins sem fram fer á Grand Hótel í Reykjavík um helgina.
Á sérstakri síðu á vef Viðreisnar má sjá að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hafi ein boðið sig fram til formanns, Daði Már Kristófersson hefur einn boðið sig fram til varaformanns og Sigmar Guðmundsson hefur einn boðið sig fram til ritara flokksins. Framboðsfrestur rennur þó ekki út fyrr en klukkutíma fyrir kosningu til einstakra embætta.
Í tilkynningu frá flokknum segir að á landsþinginu verði stefnumál flokksins rædd, stjórnmálaályktun samþykkt og forysta flokksins kjörin. Landsþingið í ár ber yfirskriftina: Viðreisn lætur verkin tala.
Kosning til formanns fer fram klukkan 12:15 á sunnudag og klukkan 15 fer fram kosning til varaformanns og málefnaráðs. Klukkan 16 fer svo fram kosning ritara, meðstjórnenda og varamanna og alþjóðafulltrúa.
Þau sem hafa boðið sig fram til meðstjórnanda í stjórn flokksins eru: Elín Anna Gísladóttir, Oddgeir Páll Georgsson, Stefan Eagle Gilkersson, Urður Arna Ómarsdóttir, Þórey S. Þórisdóttir og Þröstur V. Söring. Til embættis alþjóðafulltrúa flokksins hafa Auðunn Arnórsson, Natan Kolbeinsson og Stefan Eagle Gilkersson boðið sig fram.
Haft er eftir Þorgerði Katrínu, sem hefur gegnt formennsku í flokknum frá árinu 2017, að það sé ótrúlega spennandi að ganga til landsþings á þessari stundu. „Við í Viðreisn finnum fyrir miklum meðbyr frá fólki um allt land og í öllum geirum. Erindi Viðreisnar um almannahagsmuni framar sérhagsmunum, um frelsi einstaklingsins, um ábyrgð í opinberum rekstri og um öryggi og lífsgæði almennings, hefur aldrei verið mikilvægara en núna - ekki síst þegar sveitarstjórnarkosningar eru framundan í vor,“ er haft eftir Þorgerði Katrínu, formanni sem jafnframt er utanríkisráðherra.
Landsþing Viðreisnar hefur æðsta vald í öllum málefnum flokksins og er haldið annað hvert ár. „Þetta er vettvangur þar sem félagar í flokknum fá tækifæri til þess að hafa áhrif á stefnumál Viðreisnar með formlegum hætti. Málefnavinna á þinginu mun fara fram í sérstökum málefnahópum á sviði atvinnumála, efnahagsmála, heilbrigðis- og velferðarmála, innanríkismála, jafnréttismála, mennta- menningar-, félags- og tómstundamála, umhverfis- og auðlindamála og utanríkismála. Þátttakendur munu velja sér hópa til að starfa í og að endingu verða ályktanir frá hverjum þeirra bornar fyrir þingið til samþykktar,“ segir í tilkynningunni.
Fram kemur að á huginn hefur verið mikill og stefni í stærsta landsþing Viðreisnar frá stofnun.
„Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar, mun halda ræðu á þinginu en einnig verða þar ræður frá Daða Má Kristóferssyni, varaformanni Viðreisnar, Sverri Páli Einarssyni, forseta Uppreisnar, og Guy Verhofstadt, fyrrverandi forsætisráðherra Belgíu og núverandi forseta Alþjóðlegu evrópuhreyfingarinnar. Á dagskrá þingsins eru einnig hringborð um atvinnumál, um Evrópusambandið og um sveitarstjórnarmál. Þá munu ráðherrar Viðreisnar sitja fyrir svörum á laugardeginum. Að lokum verður kosið til formanns, varaformanns, ritara, meðstjórnenda og fulltrúa í málefnaráð flokksins. Fyrir þinginu liggur tillaga um að setja á fót nýtt embætti alþjóðafulltrúa sem einnig verður kosið til ef tillagan fæst samþykkt,“ segir í tilkynningunni.
Dagskrá landsþings Viðreisnar
Laugardagur
8:30 Húsið opnar / skráning hefst
9:00 Dagskrá hefst:
Formaður setur þing Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
Kosning þingforseta og fundarritara
Samþykkt fundarskapa
9.20 Kynning á drögum á breytingum á samþykktum
9.30 Drög að stjórnmálaályktun kynnt
10.00 Málefnahópar, lota 1: Efnahagsmál/ Innanríkismál/ Jafnréttismál/ Umhverfismál
13.00 Ræða formanns Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
13:40 Hringborð: AtvinnumálSveinbjörn Finnsson ræðir við Hönnu Kötu Friðriksson og Daða Má Kristófersson um mótun atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar
14:30 Málefnahópar, lota 2 Atvinnumál/ Heilbrigðismál/ Menntamál/ Utanríkismál
16:30 Hringborð: Spurðu ráðherranaÞorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Daði Már Kristófersson, Hanna Katrín Friðriksson og Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir svara spurningunum þínum.
17:30 Ræða forseta Uppreisnar, Sverrir Páll Einarsson
Fundi frestað til sunnudags
19:30 Fordrykkur í anddyri og landsþingsgleði fram á nótt. Kauptu miða hér
Sunnudagur
9:30 Hús opnar
10:00 Dagskrá hefst:
Skýrsla framkvæmdastjóra/ kosning endurskoðanda Svanborg Sigmarsdóttir
10:10 Umræða og afgreiðsla á breytingum á samþykktum
11:00 Hringborð um ESBSigmar Guðmundsson ræðir við Finnbjörn Hermannsson, forseta ASÍ, Sigríði Margréti Oddsdóttur, framkvæmdastjóra SA og Guðmund Kristjánsson, forstjóra Brim um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu og aðild að ESB.
11:45 Afgreiðsla málefnaályktana
12:15 Kosning formanns
13:15 Ræða Guy Verhofstadt, forseta Alþjóðlegu evrópuhreyfingarinnar
14:15 Afgreiðsla ályktana frh.
15:00 Kosning varaformanns og málefnaráðs
15:30 Hringborð um sveitarstjórnarmálRóbert Ragnarsson ræðir við Gylfa Ólafsson, Lovísu Jónsdóttur, Pétur Markan og Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur um stöðu sveitarstjórna og komandi kosningavetur.
16:15 Afgreiðsla ályktana frh
16:45 Kosning ritara, meðstjórnenda og varamanna og alþjóðafulltrúa
17:00 Stjórnmálaályktun
17:30 Ræða varaformanns
18:00 Þingslit