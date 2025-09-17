Fótbolti

Mourinho tekur við Benfica

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Mourinho hefur komið víða við og næsti áfangastaður er Benfica. 
José Mourinho mun taka við störfum sem knattspyrnustjóri Benfica í heimalandi hans, Portúgal.

Bruno Lage, þjálfari Benfica var rekinn í morgun, eftir 2-3 tap á heimavelli gegn aserska liðinu Qarabag í gærkvöldi. Þá þegar var Mourinho orðaður við starfið en hann var látinn fara frá Fenerbahce á dögunum.

Mourinho sást svo í Lissabon í dag og var spurður hvort hann myndi taka við af Bruno.

„Hvaða þjálfari segir nei við Benfica? Ekki ég“ svaraði hann fyrir sig.

Samfélagsmiðlaskúbbarinn Fabrizio Romano greindi svo frá því í kvöld að Mourinho hafi samþykkt boð Benfica og muni skrifa undir samning til ársins 2027.

