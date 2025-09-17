Mourinho tekur við Benfica Ágúst Orri Arnarson skrifar 17. september 2025 22:45 Mourinho hefur komið víða við og næsti áfangastaður er Benfica. Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images José Mourinho mun taka við störfum sem knattspyrnustjóri Benfica í heimalandi hans, Portúgal. Bruno Lage, þjálfari Benfica var rekinn í morgun, eftir 2-3 tap á heimavelli gegn aserska liðinu Qarabag í gærkvöldi. Þá þegar var Mourinho orðaður við starfið en hann var látinn fara frá Fenerbahce á dögunum. Mourinho sást svo í Lissabon í dag og var spurður hvort hann myndi taka við af Bruno. „Hvaða þjálfari segir nei við Benfica? Ekki ég“ svaraði hann fyrir sig. When Jose Mourinho arrived in Lisbon on his way to meet Benfica, he had the Benfica scarf on his shoulders & said"Who is the coach who says 'no' to Benfica? I don't" pic.twitter.com/qT7zWFykWV— Diamond Studd (@exitzoostation) September 17, 2025 Samfélagsmiðlaskúbbarinn Fabrizio Romano greindi svo frá því í kvöld að Mourinho hafi samþykkt boð Benfica og muni skrifa undir samning til ársins 2027. 🚨🦅 BREAKING: José Mourinho to Benfica, here we go! Verbal agreement until June 2027.Mourinho has accepted Benfica proposal and the formal steps will follow in next 24h.Two year contract ready for the Special One as Benfica coach. ❤️🤍 pic.twitter.com/7ZUadcEr5e— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025 Portúgalski boltinn Mest lesið Fyrirliðinn kom til bjargar og Liverpool fagnaði seint í fimmta sinn Fótbolti Uppgjörið: Keflavík - Njarðvík 1-2 | Njarðvík leiðir Suðurnesjaslaginn en missir Oumar Diouck í leikbann Íslenski boltinn Uppgjörið: HK - Þróttur 4-3 | HK fer með eins marks forskot í senini leikinn eftir rússibanareið Íslenski boltinn Linsan datt út en varði samt tvö víti Enski boltinn „Þessi viðbrögð eru auðvitað ekki í lagi“ Fótbolti Sjáðu mörkin úr einum ótrúlegasta hálfleik í sögu Meistaradeildarinnar Fótbolti Kallað eftir feitri sekt og tapi en Stjarnan þarf að greiða 150 þúsund Íslenski boltinn Rosalegt prump samherja setti Hatton út af laginu Golf John Andrews tekur við KR Íslenski boltinn Sverrir strax úr frystinum eftir brottreksturinn Fótbolti Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri „Sex til sjö leikmenn haltrandi inni á vellinum“ Mourinho tekur við Benfica „Þessi viðbrögð eru auðvitað ekki í lagi“ Swansea gafst ekki upp og skaut Forest úr leik Tvenna Thuram tryggði Inter sigur og PSG fór létt með Atalanta Uppgjörið: HK - Þróttur 4-3 | HK fer með eins marks forskot í senini leikinn eftir rússibanareið Fyrirliðinn kom til bjargar og Liverpool fagnaði seint í fimmta sinn John Andrews tekur við KR Cecilía hélt hreinu og Inter komst áfram Klúðruðu víti en sóttu stigið með stórkostlegu skoti Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Nýi þjálfarinn hvíldi Elías í bikarsigri Eggert lagði upp tvö en slæmt tap hjá liði Stefáns Gæti hrellt félagið sitt eftir sextán daga í burtu að láni Sverrir strax úr frystinum eftir brottreksturinn Uppgjörið: Keflavík - Njarðvík 1-2 | Njarðvík leiðir Suðurnesjaslaginn en missir Oumar Diouck í leikbann Ágúst hættir hjá Leikni Slot skýtur á þá sem gagnrýna eyðslu Liverpool Kallað eftir feitri sekt og tapi en Stjarnan þarf að greiða 150 þúsund KR geti fallið og Valur að trenda í öfuga átt Umspilið hefst í kvöld: „Fengum hjálp frá greiningardeildinni á Húsavík“ Leikirnir eftir tvískiptingu: Skagamenn fara á Ísafjörð, til Akureyrar og Eyja Partey lýsti sig saklausan af ákærum um nauðgun Ragnar við toppinn í Fantasy: „Er þetta ekki rólegasti tíminn fyrir rithöfunda?“ Brot af því besta úr DocZone: „Er þetta ekki hættulegt?“ Segja áruna yfir röflandi Blikum slæma Rekinn eftir tapið fyrir Qarabag og Mourinho gæti tekið við Sjáðu mörkin úr einum ótrúlegasta hálfleik í sögu Meistaradeildarinnar Linsan datt út en varði samt tvö víti Sjá meira