Ríkisendurskoðandi telur embættið fara eftir lögum þegar hann skrifar einn undir ársreikninga ríkisfyrirtækja, þó hann sé ekki löggiltur endurskoðandi. Endurskoðendaráð hefur vísað málinu til lögreglu.
Samkvæmt lögum þarf ríkisendurskoðandi ekki að vera löggiltur endurskoðandi. Guðmundur Björgvin Helgason hefur gegnt embættinu síðan 2022 og er einmitt ekki löggiltur. Fyrstu tvö árin áritaði hann ársreikninga ríkisfyrirtækja ásamt löggiltum endurskoðendum hjá embættinu. RÚV greinir frá því að í fyrra hafi þrír starfsmenn hans misst starfsleyfi eftir að hafa neitað að afhenda Endurskoðendaráði gögn, með vísan í afstöðu ríkisendurskoðanda, en fengu leyfið aftur síðar. Síðan þá hefur Guðmundur Björgvin einn áritað ársreikningana.
RÚV segir Endurskoðendaráð, sem sinnir gæðaeftirliti með störfum endurskoðenda, hafa vísað málinu til lögreglu. Guðmundur telur heimild sína til að undirrita reikninga óumdeilda en að lög um ríkisendurskoðenda og lög um endurskoðendur tali ekki vel saman.
„Á endanum gengur það einfaldlega ekki upp að embætti á vegum löggjafarvaldsins sé sett undir eftirlit framkvæmdavaldsins. Því hef ég hafnað. Þegar það er mín afstaða gengur það ekki að starfsfólk mitt sé með einhverjum hætti gert ábyrgt fyrir því,“ segir Guðmundur Björgvin.
Hann telur embættið fara eftir öllum lögum.
„Að þessu leyti er það galli ef einhverjir telja að sjónarmið sem eiga að gilda um endurskoðendur á almennum markaði geti gilt um starfsfólk Ríkisendurskoðunar,“ segir Guðmundur Björgvin.
Hefur þetta ástand einhver áhrif á starfsemi embættisins?
„Að sjálfsögðu er þetta hið versta mál fyrir viðkomandi starfsmenn. Þeir voru sviptir starfsréttindum tímabundið. Þeir eru reyndar komnir með þau réttindi aftur en voru áminntir fyrir hluti sem þeim var ómöguleiki að koma til móts við. Um þessi mál og framgang embættisins hefur verið full eining innan Ríkisendurskoðunar. Og starfsemin hefur ekkert truflast.“