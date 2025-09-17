Táningur, sem var að opna sinn eiginn veitingastað ásamt vinum sínum, hvetur jafnaldra sína til vera virkari og gera eitthvað við líf sitt. Hann segir allt of margt ungt fólk aðgerðarlítið og vonast til að vera öðrum fyrirmynd.
Við Álftaneslaug hefur nýr veitingastaður tekið við aðf Bitakoti sem stóð hér um árabil en staðurinn hefur vakið mikla athygli fyrir merkilegt nafn og útlit og unga og djarfa eigendur.
Staðurinn er rekinn af fimm vinum sem eru á aldinum 18 til 22 ára. Eigendurnir tveir fæddir 2006 og 2004 segja reksturinn hafa gengið eins og í sögu síðan þeir opnuðu á laugardag.
„Sko þetta var hugmyndin hjá honum Anh hérna að opna okkar eigin stað. ég var búinn að vera að vinna á Fiskmarkaðnum og Hlöllabátum. Þannig ég var með örlitla reynslu af matargerð og skyndibitastað. Hann kom til mín og bróður míns og bauð okkur að vera hluti af þessari yndislegu starfsemi sem er Hustle bites og við samþykktum bara uaðvitað stax,“ segir Elfar Þór Guðmundsson, meðeigandi Hustle bite.
Anh Quyen Hoang, annar meðeigandi Hustle bite, hefur átt heima hér á landi í sex ár og segir um ákveðinn draum að rætast.
„Ég vil eignast stærri veitingastað í framtíðinni en þetta dugir í bili, held ég.“
„Við viljum að þetta sé hornsteinninn fyrir Álftanesið. Þar sem fólk getur komið hingað og dundað sér. Allir krakkarnir, nákvæmlega geta komið og leikið sér hérna. Bara hafa þetta góðan og þægilegan stemmningssta,“ bætir Elfar við.
Aðeins sé um byrjunina að ræða og vonast þeir til að ungmenni taki framtakið sér til fyrirmyndar.
„Persónulega fyrir aftan Hustle bite nafnið þá viljum við senda út þau skilaboð að krakkar á okkar aldrei taki þessu sem innblæstri. Fari út og geri hluti. Það er svo mikið af krökkum nú til dag sem eru bara ekki í vinnu, vilja ekki fara í skóla. Eru ekki að gera neitt. Þannig við viljum með þessu í gegnum yndislegan og frábæran mat hjá okkur gefa út þessi skilaboð, það er hugtak sem kallast að hustla hjá okkur ungmennunum. Við erum að reyna að sýna öðrum krökkum að maður verður að hafa fyrir lífinu.“