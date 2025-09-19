Viðtökur við 50 ára afmælistónleikum fyrstu breiðskífu Stuðmanna, Sumars á Sýrlandi hafa farið fram úr björtustu vonum. Samstundis seldist upp á fyrstu tónleikana sem fóru í sölu og svo gott sem samstundis á tónleika númer tvö. Mikil eftirspurn er enn eftir miðum og efna skipuleggjendur því til þriðju tónleikanna, föstudagskvöldið 14. nóvember.
„Frumflytjendur og aðalhöfundar Sumars á Sýrlandi, þeir Egill, Valgeir, Sigurður Bjóla og Jakob Frímann hafa ekki stigið saman á svið í áratugi. Þess utan eru þarna skærustu söngstjörnur landsins, Bubbi, Bríet, Salka Sól, Frikki Dór, Magni og Mugison, svo segja mætti að þarna verði um afar fágætan viðburð að ræða,” segir umboðsmaðurinn Einar Bárðarson.
Sumar á Sýrlandi kom í verslanir á Þjóðhátíðardaginn 17. júní árið 1975. Allar götur síðan hefur hljómsveitin og tónlist hennar verið samofin íslenskri menningu til sjávar og sveita. Vinsældir sveitarinnar virðast endurnýja sig jafn harðan með nýjum kynslóðum sem ár eftir ár birtast okkur „hæfilega wild - en ávallt þó með snyrtimennskuna í fyrrirúmi.“
„Þarna er sjálf menningarsagan undir - og þjóðararfurinn, sem er sameign allra kynslóða. Hér gefst einstakt tækifæri fyrir yngri kynslóðir þessa lands í bland við þær eldri að berja þetta undraverða fyrirbrigði augum og eyrum áður en það verður of seint.“
„Þarna erum við með upprunalegu listamennina sem skópu þetta hljóðrit að undanskildum Tómasi Tómassyni sem lést árið 2018 en að auki glæsilegustu söngstjörnur landsins að gera þessum frábærum lögum skil. Eitthvað sem að mínu viti verður ekki leikið eftir aftur með sambærilegum hætti," segir Einar.
„Sumar á Sýrlandi er einstakt verk í íslenskri tónlistarsögu. Platan er ennþá jafn fersk og frumleg og þegar hún kom út fyrir fjörutíu árum. Og þetta er meira en hljómplata, heldur líka eins og allsherjarlistaverk – gesamtkunstverk – með sínum frábæru textum, hönnun og myndum. Meira að segja blái liturinn á plötuumslaginu er alveg fullkominn.”
EGILL HELGASON, DV 6. júní 2015
„Jafnhliða því að öll lög plötunnar Sumars á Sýrlandi verða flutt á tónleikunum, munu einnig hljóma stærstu risasmellirnir úr ótrúlega litríkri sögu Stuðmanna. Í þeim hluta dagskrárinnar munu hinir óvæntu heiðursgestir einnig veita hjálp í viðlögum, slagverki, gítar- og hljómborðsleik. Hér er auðvitað átt við Stuðmennina eilífu, þá Egil Ólafsson, Sigurð Bjólu og Valgeir Guðjónsson," segir Einar.
Miðasala er hafin á þriðju tónleikana er hafin á harpa.is og tix.is